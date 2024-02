Τα μαλλιά της Miley Cyrus στα Grammy έβαλαν φωτιά στο ίντερνετ – Οργίασαν οι χρήστες στο Twitter

Η εμφάνιση της Miley Cyrus στα Grammy έβαλε φωτιά στα πληκτρολόγια, με το κοινό να καυτηριάζει το look που επέλεξε για τη λαμπερή βραδιά.

Όσοι παρακολούθησαν τη λαμπερή βραδιά των Grammy στάθηκαν στο χτένισμα που επέλεξε για τη μεγάλη βραδιά η Miley Cyrus.

Δεν άργησαν μάλιστα να προχωρήσουν σε συγκρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χτένισμά της που θύμιζε άλλες εποχές.

Το χτένισμα της 31χρονης Miley Cyrus δίχασε το διαδίκτυο, με πολλούς να το συγκρίνουν με αυτό της Μάργκαρετ Θάτσερ, η οποία είχε χλευαστεί για το φαινομενικά άκαμπτο και ακίνητο look της.

Η Miley Cyrus και η «ηλεκτροπληξία» πριν από τα Grammy

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που συνέκριναν το χτένισμά της με αυτό της διάσημης νονάς της Dolly Parton, με αρκετούς να σημειώνουν στα social media πως προσπαθεί μόνη της να επαναφέρει το χτένισμα της δεκαετίας του ’80.

Η επιλογή της μάλιστα συγκρίθηκε και με τα μαλλιά του Kurt Russel αλλά και αυτά του γάμου της Shelby στο Steel Magnolias.

Οι χρήστες του Twitter καυτηρίασαν την εμφάνιση της τραγουδίστριας, αστειευόμενοι πως έπαθε ηλεκτροπληξία πριν από την τελετή των Grammy.

Ανάμεσα στα αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή της, υπήρξαν και εκείνοι οι θαυμαστές της που στήριξαν τη στιλιστική επιλογή της Miley Cyrus.