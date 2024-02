Grammy: O Jay-Z αμφισβητεί την απονομή και υπερασπίζεται την Μπιγιονσέ

H 66η απονομή των Grammy Awards 2024 πραγματοποιήθηκε εχθές, Κυριακή 4/2, με τα μεγαλύτερα μουσικά βραβεία του πλανήτη να λαμβάνουν χώρα στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες.

Πλήθος κόσμου αλλά και κορυφαίοι παράγοντες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής περευρέθηκαν στην μεγάλη γιορτή για να δουν τους νικητές των πιο σημαντικών βραβείων. Όπως ήταν αναμενόμενο, η Τέιλορ Σουίφτ για ακόμα μια φορά έγραψε ιστορία ως η πρώτη που κερδίζει το άλμπουμ της χρονιάς για τέταρτη φορά.

Στη λαμπερή βραδιά Grammy δεν έλειπαν κάποιες στιγμές που έδωσαν ξεχωριστή πινελιά στα βραβεία μουσικής. Μια από αυτές ήταν η στιγμή που στη σκηνή ανέβηκε ο Αμερικανός ράπερ Jay-Z ο οποίος βραβεύτηκε για τη συνολική του προσφορά στη μουσική.

Ο μουσικός που ανέβηκε στη σκηνή έχοντας στο πλευρό του την κόρη του Blue Ivy αρχικά ευχαρίστησε τον θεσμό για την τιμητική διάκριση εξέφρασε όμως το παράπονο και την πικρία του για τη σύζυγό του Μπιγιονσέ που όλα αυτά χρόνια δεν έχει κερδίσει ποτέ το άλμπουμ της χρονιάς. H 12χρονη κόρη του ζευγαριού ντυμένη στα λευκά έκλεψε την παράσταση. Στεκόταν διακριτικά στο πλάι του πατέρα της και όταν μίλησε για τη μητέρα της πιάστηκαν χέρι χέρι.

The sweetest father-daughter #Grammys acceptance speech, courtesy of #JayZ and #BlueIvy ❤️ pic.twitter.com/xPJ07xk8Dk

— Marie Claire (@marieclaire) February 5, 2024