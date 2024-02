Η Σελίν Ντιόν ξάφνιασε τους πάντες – Εμφάνιση έκπληξη στα Grammy

Με τη Σελίν Ντιόν να έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση λόγω των προβλημάτων υγείας της, η τραγουδίστρια ήταν εμφανώς συγκινημένη καθώς περπατούσε στη σκηνή των Grammy με τον 23χρονο γιο της Rene-Charles.

Ενώ δίνει τη μάχη της με το σύνδρομο δύσκαμπτου προσώπου, η Σελίν Ντιόν πραγματοποίησε μια εμφάνιση σοκ στα Grammy την Κυριακή.

Η 55χρονη τραγουδίστρια ήταν εμφανώς συγκινημένη καθώς ανέβηκε στη σκηνή, με το κοινό να σηκώνεται όρθιο για να τη χειροκροτήσει.

«Σας ευχαριστώ όλους! Σας αγαπώ κι εγώ. Είστε πανέμορφοι. Όταν λέω ότι είμαι χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ, το εννοώ πραγματικά από καρδιάς.

Όσοι είχαν την ευλογία να βρίσκονται εδώ στα βραβεία Grammy δεν πρέπει ποτέ να θεωρούν δεδομένη την τεράστια αγάπη και χαρά που φέρνει η μουσική στη ζωή μας και στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Και τώρα μου δίνει μεγάλη χαρά να παρουσιάσω ένα Grammy που μου απένειμαν δύο θρύλοι, η Diana Ross και ο Sting πριν από 27 χρόνια. Αυτοί είναι οι εξαιρετικοί υποψήφιοι για το άλμπουμ της χρονιάς», σημείωσε χαρακτηριστικά η Σελίν Ντιόν.

Η Σελίν Ντιόν στη συνέχεια ανακοίνωσε πως το Grammy κέρδισε η Τέιλορ Σουίφτ με το άλμπουμ της Midnights, γράφοντας ιστορία καθώς κέρδισε το βραβείο για τέταρτη φορά.

Taylor Swift and Celine Dion at the 66th annual Grammy Awards.

📷: Getty Images pic.twitter.com/nBfbBPCYJ7

— CBS News (@CBSNews) February 5, 2024