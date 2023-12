Η Σελίν Ντιόν ονειρεύεται να επιστρέψει στη σκηνή – Κάνει φυσικοθεραπεία κάθε μέρα

Ο αγώνας της Σελίν Ντιόν για την επιστροφή της στη μουσική σκηνή συνεχίζεται. Η 55χρονη θρυλική Καναδή τραγουδίστρια, που έχει χάσει τον έλεγχο των μυών της λόγω του «συνδρόμου δύσκαμπτου ατόμου», όπως αποκάλυψε πρόσφατα η αδελφή της, δίνει σκληρό αγώνα για να ξεπεράσει τη σπάνια νευρολογική διαταραχή της, σύμφωνα με πηγές.

«Η Σελίν είναι μαχήτρια», δήλωσε μια πηγή στο US Weekly. «Δεν έχει τόσο πολύ έλεγχο των μυών της όσο πριν, αλλά δουλεύει με γιατρούς και φυσικοθεραπευτές για να γίνει καλύτερα». Η πηγή υποστήριξε: «Η Σελίν έχει πάρει χρόνο για να επικεντρωθεί στην υγεία της, αλλά σχεδιάζει να ανέβει ξανά στη σκηνή μόλις της δοθεί το πράσινο φως από την ιατρική της ομάδα».

Tους ισχυρισμούς αυτούς επιβεβαίωσε και ένα δεύτερο άτομο από τον περίγυρο της τραγουδίστριας. «Παραμένει θετική και αισιόδοξη και κάνει τη φυσικοθεραπεία της κάθε μέρα», είπε. «Η επιστροφή στη σκηνή με κάποια μορφή είναι το μόνιμο όνειρό της, ακόμα κι αν δεν μπορεί πλέον να τραγουδήσει. Θέλει απλώς να δει αυτά τα πρόσωπα να λάμπουν».

Το Σύνδρομο του Δυσκίνητου Ανθρώπου είναι μια «σπάνια αυτοάνοση νευρολογική διαταραχή που συνηθέστερα προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και επώδυνους σπασμούς που έρχονται και φεύγουν και μπορεί να επιδεινωθούν με την πάροδο του χρόνου», σύμφωνα με το «John Hopkins Medicine».

