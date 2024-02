Ολυμπιακός: Ιστορική επίδοση από τον Τόμας Γουόκαπ (pic)

Ο Ολυμπιακός βγήκε… αλώβητος από τη «διαβολοβομάδα» της Euroleague, παίρνοντας δύο πολύ μεγάλες νίκες κόντρα σε Άλμπα Βερολίνου και Μπάγερν Μονάχου σε ΣΕΦ και Βαυαρία αντίστοιχα, πλησιάζοντας ακόμα περισσότερο την εξάδα.

Το παιχνίδι με το σύνολο του Πάμπλο Λάσο είχε έναν μεγάλο πρωταγωνιστή για τους Ερυθρόλευκους, τον Τόμας Γουόκαπ. Ο Αμερικανός γκαρντ, με ελληνικό διαβατήριο, ήταν απολαυστικός κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και με κομβικά καλάθια (16π.) και ασίστ (8) χάρισε ουσιαστικά τη νίκη στους Πειραιώτες.

Συγκεκριμένα έφτασε τα 2.500 λεπτά με την ερυθρόλευκη φανέλα στη Euroleague.

Μάλιστα, χρειάστηκε τον δεύτερο μικρότερο αριθμό αγώνων για να πετύχει κάτι ανάλογο, με 103 ματς. Έχοντας μπροστά του μόνο τον μεγάλο Βασίλη Σπανούλη, που για να φτάσει τα 2.500 λεπτά αγωνίστηκε σε μόλις 85 παιχνίδια.

Μια ιστορική επίδοση από τον Τόμας Γουόκαπ, που έχει βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του τα τελευταία χρόνια στον Ολυμπιακό και έχει εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο Ελληνας τεχνικός τον πίστεψε και δικαιώθηκε απόλυτα για την επιλογή του.

🇺🇸🇬🇷 Thomas Walkup became 2nd fastest (fewest games) player to reach 2,500 total minutes played for 🇬🇷 Olympiacos in the #EuroLeague:

🇬🇷 Vassilis Spanoulis (85 games)

🇺🇸🇬🇷 Thomas Walkup (103) 👈

🇬🇷 Vangelis Mantzaris (118)

🇧🇬🇨🇾 Sasha Vezenkov (123)

🇬🇷 Kostas Papanikolaou (123)

— Darius Garuolis (@DariusGaruolis) February 4, 2024