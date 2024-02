Θρήνος για τον παρουσιαστή Jonnie Irwin – Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο

Ήταν τα τελευταία τρία χρόνια που ο παρουσιαστής Jonnie Irwin έδινε την προσωπική του μάχη με τον καρκίνο τελικού σταδίου.

Ο Jonnie Irwin, 50 ετών, διαγνώστηκε με καρκίνο τελικού σταδίου το 2020, με την ασθένεια να έχει εξαπλωθεί από τους πνεύμονες στον εγκέφαλό του.

Θα μας λείψεις πολύ, αλλά δεν θα ξεχαστείς ποτέ

Ο πατέρας τριών παιδιών είχε γίνει διάσημος στο Ηνωμένο Βασίλειο, παίρνοντας μέρος στα A Place in the Sun και Escape to the Country.

Στην ανακοίνωση για τον θάνατό του, η οικογένειά του αναφέρει πως είχε αγγίξει τις ζωές πολλών ανθρώπων με την καλοσύνη, τη ζεστασιά και το μεταδοτικό του πνεύμα.

«Αυτή τη στιγμή παρακαλούμε για την ιδιωτικότητα της οικογένειας του Jonnie καθώς διαχειρίζεται αυτή τη βαθιά απώλεια. Η θλίψη τους είναι ανυπολόγιστη και οι σκέψεις, οι προσευχές και η υποστήριξή σας εκτιμώνται βαθύτατα. Καθώς θυμόμαστε τις όμορφες στιγμές που μοιραστήκαμε με τον Jonnie, ας γιορτάσουμε μια ζωή που έζησε καλά και μια κληρονομιά που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στις καρδιές μας».

«Ο Jonnie μπορεί να χάθηκε από τα μάτια μας, αλλά η αγάπη, το γέλιο και οι αναμνήσεις του θα συνεχίσουν να ζουν. Αναπαύσου εν ειρήνη αγαπητέ Jonnie. Θα μας λείψεις πολύ, αλλά δεν θα ξεχαστείς ποτέ».

Στον Jonnie Irwin αρχικά είχαν δοθεί έξι μήνες ζωής, αλλά αψήφησε τις πιθανότητες και δημοσιοποίησε την ασθένειά του μετά από δύο χρόνια κρυφού αγώνα πίσω από κλειστές πόρτες.

Η ευχή του Jonnie Irwin

Είχε πει τότε ότι δημοσιοποιώντας τη μάχη του ήλπιζε πως η διάγνωσή του θα ενέπνεε τους ανθρώπους να αξιοποιήσουν στο έπακρο την κάθε ημέρα.

«Με βαριά καρδιά μοιραζόμαστε την είδηση του θανάτου του Jonnie» ανέφερε μια ανακοίνωση στον λογαριασμό όπου συνήθιζε να δημοσιεύει ενημερώσεις για την υγεία του.

«Μια πραγματικά αξιοσημείωτη ψυχή, πάλεψε γενναία ενάντια στον καρκίνο με ακλόνητη δύναμη και θάρρος».

Η εταιρεία παραγωγής πίσω από το A Place in the Sun, Freeform Productions, αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα τον Jonnie Irwin. «Ο Jonnie ήταν ένα πολυαγαπημένο μέλος της οικογένειας του A Place in the Sun και για περισσότερα από 18 χρόνια έδινε χαρά, ευστροφία και ενέργεια στην εκπομπή. Θα μας λείψει τρομερά».

Η τελευταία ανάρτηση του Jonnie Irwin στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν πριν από μόλις επτά ημέρες, όταν και μοιράστηκε ένα βίντεο να κάνει κατασκευές στο σπίτι του.

Μετά τον θάνατό του, το BBC περιέγραψε τον Jonnie Irwin ως εξαιρετικό άνθρωπο και υπέροχο παρουσιαστή.

«Έφερε τόση ζεστασιά και διασκέδαση στο Escape to the Country όπου ήταν σταθερά αγαπητός όχι μόνο στους τηλεθεατές αλλά και στην ομάδα παραγωγής» δήλωσε ο επικεφαλής της ημερήσιας ζώνης του BBC Rob Unsworth.