ΗΠΑ: Άνδρας απαιτεί από κοπέλα να ξηλώσει αυτοκόλλητο που λέει «ελεύθερη Παλαιστίνη»

Θυμό προκαλεί ένα περιστατικό που καταγράφηκε στις ΗΠΑ, όπου, όπως μπορείτε να δείτε στο σχετικό βίντεο, ένα Αμερικανός πολίτης παρενοχλεί μια κοπέλα επειδή περνά ένα αθώο μήνυμα για την πατρίδα της, την Παλαιστίνη.

Αμφότεροι βρίσκονται μέσα σε μια καφετέρια. Η γυναίκαι κάθεται σε ένα τραπέζι έχοντας ανοιχτό το λάπτοπ της. Πάνω του έχει κολλημένο ένα αυτοκόλλητο που γράφει «ελεύθερη Παλαιστίνη».

Ο άνδρας αρχίζει να παρενοχλεί την κοπέλα και να απαιτεί από την ίδια να αφαιρέσει το αυτοκόλλητο. Εκείνη το αρνείται και του απαντά ότι δεν κάνει κάτι παράνομο. Τότε, ο άνδρας αρχίζει να χειρονομεί προς το μέρος της. Σε κάποια στιγμή, απλώνει το χέρι του και σπρώχνει βίαια το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας, που βιντεοσκοπεί τις κινήσεις και το παραλήρημά του.

Η φασαρία έχει από νωρίς στρέψει προς το μέρος τους έναν υπάλληλο του καταστήματος, ο οποίος λέει στον άνδρα να σταματήσει να παρενοχλεί την κοπέλα. Εκείνος επιμένει και μάλιστα παίρνει το κινητό του στα χέρια, παριστάνει ότι κάτι πληκτρολογεί και απειλεί ότι θα καλέσει την αστυνομία.

«Γιατί, τι έκανα;», τον ρωτά η γυναίκα. «Θέλω ελευθερία για τον λαό μου, είναι παράνομο αυτό;». Ο άνδρας τα βάζει και με τον νεαρό υπάλληλο επειδή δεν κάνει κάτι για το αυτοκόλλητο. «Δηλαδή αν πω εγώ εδώ μέσα ότι θα ανατινάξω το μαγαζί, δεν θα καλέσεις την αστυνομία;».

«Δεν γράφει κάτι τέτοιο εδώ [στο αυτοκόλλητο]», διαμαρτύρεται η κοπέλα, «Εδώ είναι μια ελεύθερη χώρα». Ο άνδρας την κοιτάζει λες και του μίλησε στα αραμαϊκά και συνεχίζει να μουρμουράει και να χειρονομεί. «Βγες έξω από το μαγαζί μου και κάνε ό,τι θες», του λέει τότε ο νεαρός. «Αυτή να βγει έξω», του απαντά ο νταής.

Δείτε τη συμπεριφορά του Αμερικανού:

🇺🇸🇵🇸 A man harasses a woman sitting at a coffee shop because she had a «Free Gaza» sticker on her laptop. pic.twitter.com/aWIXvT2MYT

— Censored Men (@CensoredMen) February 2, 2024