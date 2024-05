Ο Φραντσέσκο Φαριόλι αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Άγιαξ (pic)

Εδώ και αρκετό διάστημα ο Άγιαξ βρισκόταν σε αναζήτηση του προπονητή που θα τον οδηγήσει στη νέα αγωνιστική περίοδο σε Ολλανδία και Ευρώπη.

Έπειτα από αρκετό ψάξιμο ο «Αίαντας» έχει το όνομα του εκλεκτού του και αυτός δεν είναι άλλος από τον Φραντσέσκο Φαριόλι της Νις, ο οποίος συμφώνησε για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, με την ομάδα της Νίκαιας να λαμβάνει 1,25 εκατομμύρια ευρώ για να τον αφήσει ελεύθερο.

Ο Ιταλός τεχνικός έχει δείξει πολύ καλά δείγματα για όσο διάστημα ήταν στη Νις και στον Άγιαξ άρπαξαν την ευκαιρία για να του δώσουν τα… κλειδιά του συλλόγου ώστε να τον επαναφέρει στον δρόμο των επιτυχιών. Στο παρελθόν ο 35χρονος προπονητής έχει καθίσει στον πάγκο των Καραγκιουμρούκ και Αλάνιασπορ στην Τουρκία.

Πλέον απομένουν μόνο τα τυπικά και φυσικά η επίσημη ανακοίνωση από τον «Αίαντα». Μάλιστα ο Φαριόλι θα γίνει ο πρώτος ξένος προπονητής της ομάδας ύστερα από 15 χρόνια που αναλάμβαναν μόνο Ολλανδοί.

🔴⚪🇮🇹 Francesco Farioli will sign long term deal at Ajax as OGC Nice also gave green light for the Italian manager to leave.

There’s full agreement between clubs, now just waiting to clarify final details and sign. pic.twitter.com/RTuKdRPGbg

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2024