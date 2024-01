Δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία του τένις (vids)

Έφτασε στην πηγή, αλλά νερό δεν ήπιε. Ο λόγος για τον Ντανίλ Μεντβέντεφ. Ο Ρώσος προηγήθηκε στον τελικό του Αυστραλιανού Οπεν με 2-0 σετ του Γιάνικ Σίνερ, αλλά δεν κατάφερε να τελειώσει το παιχνίδι, με τον Ιταλό να γυρίζει τούμπα την αναμέτρηση και με μια επική ανατροπή (3-2 σετ) να κατακτά το βαρύτιμο τρόπαιο και να γράφει ιστορία.

Το 2021 ηττήθηκε εύκολα από τον Νόβακ Τζόκοβιτς με 3-0 σετ (7-5, 6-2, 6-2). Ένα χρόνο αργότερα επέστρεψε στον τελικό, αλλά και πάλι έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι από τον αγωνιστικό χώρο της «Rod Laver Arena».

Σε ένα ματς μάλιστα που έμοιαζε πολύ με τον φετινό τελικό, αφού ο Ρώσος προηγήθηκε με 2-0 σετ και μπρέικ απέναντι στον Ράφαελ Ναδάλ, αλλά ο Ισπανός με αντεπίθεση διαρκείας κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και να πάρει τον τίτλο με 2-6, 6-7 [5], 6-4, 6-4, 7-5. Φέτος, δύο χρόνια τον τελικό με τον «Ματαντόρ», ο Ντανίλ Μεντβέντεφ την πάτησε ξανά.

Προηγήθηκε με 6-3, 6-3 του Γιάνικ Σίνερ και όλα έδειχναν ότι θα κατακτήσει το πρώτο του Αυστραλιανό Οπεν και δεύτερο Grand Slam, μετά το US Open του 2021, αλλά από το τρίτο σετ και μετά ο Ιταλός ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και με 6-4, 6-4, 6-3 έκανε την ολική ανατροπή. Μια ήττα που έκανε τον Μεντβέντεφ τον πρώτο τενίστα στην ιστορία του αθλήματος, που χάνει δύο τελικούς επιπέδου Grand Slam έχοντας προηγηθεί με 2-0 σετ. Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο στην ιστορία του τένις.

1 – Daniil Medvedev is the first player in the Open Era to lose multiple Grand Slam finals from two sets up, after the 2022 Australian Open final. Painful. #AusOpen | @AustralianOpen @atptour pic.twitter.com/SSjdVz7DjW

— OptaAce (@OptaAce) January 28, 2024