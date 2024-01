Το παραμύθι της Σαμπαλένκα και η «υπόσχεση» για το μέλλον (vids+pics)

Εντυπωσιακή. Κυρίαρχη. Ισοπεδωτική. Η Αρίνα Σαμπαλένκα κατέκτησε το Αυστραλιανό Όπεν, χωρίς να χάσει σετ. Επτά παιχνίδια, επτά νίκες με 2-0. Τελευταίο θύμα της Αρίνα η Κινέζα, Κικβέν Ζενγκ, την οποία νίκησε στον μεγάλο τελικό με το επιβλητικό 6-3, 6-2.

Μια σπουδαία πορεία, που ολοκληρώθηκε με την Λευκορωσίδα να σηκώνει το βαρύτιμο τρόπαιο στον ουρανό της «Rod Laver Arena» και να γνωρίζει την αποθέωση από χιλιάδες θεατές, που είχαν κατακλύσει το γήπεδο για να απολαύσουν μια ακόμα παράσταση της Σαμπαλένκα, που έκανε «φύλλο και φτερό» όποια… άτυχη βρέθηκε απέναντί της.

Στα 6 από τα 7 ματς που έδωσε στη φετινή διοργάνωση χρειάστηκε από 50 έως 75 λεπτά για να νικήσει την εκάστοτε αντίπαλό της. Μόνο η Αμερικανίδα, Κόκο Γκοφ (Νο. 4), στον ημιτελικό ανάγκασε την Σαμπαλένκα να μείνει στο κορτ για 102 λεπτά.

Στον πρώτο γύρο η Αρίνα απέκλεισε την Έλα Σεϊντέλ με 6-0, 6-1 σε 53 λεπτά. Στον δεύτερο την Μπρέντα Φρουχβίρτοβα με 6-3, 6-2 σε 67 λεπτά. Στον τρίτο την Λέσια Τσουρένκο με 6-0, 6-0 σε 52 λεπτά. Στον τέταρτο την Αμάντα Ανισίμοβα με 6-3, 6-2 σε 70 λεπτά. Στους «8» την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα με 6-2, 6-3 σε 71. Στον ημιτελικό την Κόκο Γκοφ με 7-6 [2], 6-4 σε 102 και στον τελικό, όπως προαναφέραμε, την Κικβέν Ζενγκ με 6-3, 6-2 σε 76 λεπτά.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα έφτασε τις 14 συνεχόμενες νίκες στην Μελβούρνη και ολοκλήρωσε το φετινό Australian Swing με 11 νίκες σε 12 παιχνίδια. Πριν το Αυστραλιανό Όπεν είχε παίξει στο Μπρισμπέιν, όπου είχε ηττηθεί στον τελικό από την Έλενα Ριμπάκινα με 6-0, 6-3.

Αυτός ήταν ο 2ος τίτλος Grand Slam για την Λευκορωσίδα και 14ος συνολικά στην καριέρα της (14-12 σε τελικούς), με την 25χρονη τενίστρια να μειώνει τη διαφορά από την Ίγκα Σβίατεκ και το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης στους 865 βαθμούς (9770 – 8905).

«Ήθελα να δείξω πως είμαι ικανή να μείνω εκεί, ότι μπορώ να κερδίσω περισσότερα. Αυτή τη στιγμή έχω δυο, αλλά ελπίζω πως θα καταφέρω να κερδίσω πολλά περισσότερα», τόνισε μεταξύ άλλων στη συνέντευξη Τύπου η Σαμπαλένκα, δίνοντας το σύνθημα για τα επόμενα Grand Slam που ακολουθούν στη φετινή σεζόν, αρχής γενομένης από το Ρολάν Γκαρός.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Αρίνα έγινε μόλις η 5η τενίστρια από το 2000 που παίρνει το Αυστραλιανό Όπεν χωρίς να χάσει σετ, μετά τις Ντάβενπορτ (2000), Σαράποβα (2008), Σ. Γουίλιαμς (2017) και Άσλεϊ Μπάρτι (2022).

Aryna Sabalenka becomes the fifth woman since 2000 to win the #AusOpen title without dropping a set!

Μάλιστα, έχει το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ (31 χαμένα games), πίσω από την Μπάρτι (30).

5 – Aryna Sabalenka is the 5th player this Century to secure the Women’s Singles title at the Australian Open without a single set dropped en route after Davenport in 2000, Sharapova in 2008, S. Williams in 2017 and Barty in 2022. Domination.#AusOpen | @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/ltADtnsyH2

