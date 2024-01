Η δικαίωση του Σίνερ και τα «στοιχειωμένα» ρεκόρ (vids+pics)

Το πίστεψε. Το πάλεψε και τα κατάφερε. Ο Γιάνικ Σίνερ μπορεί να βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο στον τελικό του Αυστραλιανού Όπεν, όταν ο Ντανίλ Μεντβέντεφ προηγήθηκε με 2-0 σετ (6-3, 6-3), αλλά δεν τα παράτησε. Τα έδωσε όλα και κατάφερε να γυρίσει τούμπα το παιχνίδι (6-4, 6-4, 6-3) και να κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο του σε επίπεδο Grand Slam.

Ο Ιταλός επέστρεψε από την… κόλαση και με μια επική ανατροπή έζησε τη σπουδαιότερη στιγμή της καριέρας του, με τον 22χρονο να σηκώνει το βαρύτιμο τρόπαιο στον ουρανό της «Rod Laver Arena» και να γνωρίζει την αποθέωση από τους χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στις κερκίδες του γηπέδου.

Μια μοναδική στιγμή για τον ίδιο, αλλά και το παγκόσμιο τένις, που βλέπει στο πρόσωπο του Σίνερ τον ηγέτη της νέας γενιάς.

Ο Γιάνικ τους τελευταίους 12 μήνες έχει κάνει άλματα προόδου. Παίζει καταπληκτικό τένις και είναι χωρίς καμία αμφιβολία ο πιο φορμαρισμένος τενίστας στον κόσμο. Στο τέλος της περασμένης σεζόν οδήγησε την Ιταλία στην κατάκτηση του Davis Cup μετά από 47 χρόνια. Χθες κατέκτησε το Αυστραλιανό Οπεν και έγινε ο πρώτος Ιταλός που καταφέρνει να πάρει τίτλο σε επίπεδο Grand Slam, μετά τον Αντριάνο Πανάτα και το Ρολάν Γκαρός του 1976..

3 – Jannik Sinner is the 3rd Italian player to win a Men’s Singles Grand Slam event in tennis history after Nicola Pietrangeli (Roland Garros 1959 and 1960) and Adriano Panatta (French Open 1976). Enchanting. #AusOpen | @AustralianOpen @janniksin @atptour pic.twitter.com/ufvgI3Pzxn — OptaAce (@OptaAce) January 28, 2024

«Σημαίνει πολλά. Η στήριξη που παίρνω τα τελευταία χρόνια είναι απίστευτη και χαίρομαι που μπόρεσα να δώσω μια χαρά σ’ αυτόν τον κόσμο σήμερα. Κατά μια έννοια ο κόσμος είναι ο λόγος που παίζουμε. Είναι υπέροχο να αγωνίζεσαι μπροστά σε 15.000 ανθρώπους και κάποιες φορές όταν είσαι σε δύσκολη θέση θέλεις τουλάχιστον να δώσεις έναν αγώνα σ’ αυτόν τον κόσμο, κάτι τέτοιο έγινε και σήμερα», ανέφερε ο Γιάνικ Σίνερ.

Έγινε μάλιστα ο τρίτος Ιταλός που κατακτά major τίτλο στους άνδρες, μετά τους Πανάτα και Νίκολα Πιετραντζέλι, ο οποίος είχε κατακτήσει δύο φορές το Ρολάν Γκαρός (1959, 1960). Ο Σίνερ έφτασε επίσης τους 11 τίτλους στην καριέρα του, έχοντας μάλιστα το εντυπωσιακό 11-4 στους τελικούς. Ένα ρεκόρ που δείχνει ότι είναι γεννημένος για τα δύσκολα.

«Πίεση υπάρχει πάντα, αλλά πρέπει να την αποδέχεσαι με έναν θετικό τρόπο. Είναι προνόμιο να υπάρχει πίεση, σημαίνει ότι πιστεύεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Εμένα προσωπικά μου αρέσει, τις περισσότερες φορές παίζω το καλύτερό μου τένις υπό πίεση, οπότε το βλέπω σαν προνόμιο», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ιταλός.

Παράλληλα, αυτό ήταν το πρώτο Αυστραλιανό Οπεν από το 2014 που καταλήγει σε κάποιον άλλον εκτός των Ρότζερ Φέντερερ, Νόβακ Τζόκοβιτς και Ράφαελ Ναδάλ. Ο Σίνερ μάλιστα σε ηλικία 22 ετών και 165 ημερών έγινε ο δεύτερος νεότερος τενίστας, που επιστρέφει από το 0-2 και κατακτά τίτλο Grand Slam μετά τον Μπιόρν Μποργκ και το Ρολάν Γκαρός του 1974.

22,165 – At 22 years and 165 days, Jannik Sinner is only the second U23 player in the Open Era to win a Grand Slam final from two sets down, after Bjorn Borg (Roland-Garros 1974). Epic. #AusOpen | @AustralianOpen @janniksin @atptour pic.twitter.com/2jflhxxPfw — OptaAce (@OptaAce) January 28, 2024

Επίσης έγινε ο τρίτος νεότερος που κατακτά το Αυστραλιανό Οπεν από το 1988 (σ.σ όταν μεταφέρθηκε η διοργάνωση στο Melbourne Park), μετά τον Τζιμ Κούριερ το 1992 και τον Νόβακ Τζόκοβιτς το 2008. Μια σειρά από ρεκόρ για τον εντυπωσιακό Ιταλό, που δείχνει ικανός για μεγάλα πράγματα στη φετινή σεζόν.

3 – Jannik Sinner is the 3rd youngest player to win the Men’s Singles title at the Australian Open since 1988 (when the tournament moved to Melbourne Park), older only than Novak Djokovic in 2008 and Jim Courrier in 1992. Quality. #AusOpen | @AustralianOpen @janniksin @atptour pic.twitter.com/FptS21ZnIg — OptaAce (@OptaAce) January 28, 2024

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σ’ αυτή τη θέση τώρα, έχω μια πολύ καλή ομάδα από πίσω μου που γνωρίζει καλά τι κάνει. Όλα είναι κομμάτι της διαδικασίας. Προφανώς νιώθω απίστευτα που έχω εδώ κοντά μου αυτό το τρόπαιο, αλλά είμαι και έτοιμος να δουλέψω ακόμα πιο σκληρά, γιατί οι αντίπαλοί μου θα βρουν τρόπο να με κερδίσουν και πρέπει να είμαι προετοιμασμένος», δήλωσε ο Γιάνικ, δίνοντας το σύνθημα για τα επόμενα Grand Slam που ακολουθούν, αρχής γενομένης από το Ρολάν Γκαρός τον επόμενο Μάιο.

Ο Σίνερ, πάντως, παρά το γεγονός ότι κατέκτησε τον τίτλο, θα παραμείνει στο Νο.4 της παγκόσμιας κατάταξης, με τον Ιταλό ωστόσο να μειώνει τη διαφορά από το Νο.3 και τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στους 455 βαθμούς (8765 – 8310). Παράλληλα, ο Ιταλός απέχει 1.545 βαθμούς από τον δεύτερο Νόβακ Τζόκοβιτς, τον οποίο απέκλεισε στα ημιτελικά.

Ο Γιάνικ Σίνερ κατάφερε αυτό που δεν έχουν καταφέρει μέχρι τώρα οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Αλεξάντερ Ζβέρεφ, οι οποίοι δεν έχουν μπορέσει ακόμα να κατακτήσου τίτλο επιπέδου Grand Slam, παρά το γεγονός ότι αμφότεροι έχουν αγωνιστεί σε τελικούς. Ο συμπατριώτης μας μάλιστα βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς είναι πιθανό το επόμενο διάστημα να βγει εκτός 10άδας της παγκόσμιας κατάταξης, για πρώτη φορά μετά τις 3 Μαρτίου 2019.

Η κατάρα

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Ντανίλ Μεντβέντεφ βρέθηκε για 3η φορά στην καριέρα του στον τελικό του Αυστραλιανού Οπεν και για δεύτερη φορά προηγήθηκε με 2-0 σετ, αλλά δεν κατάφερε να κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο, χάνοντας με ανατροπή 3-2. Η πρώτη ήταν το 2022 απέναντι στον Ράφαελ Ναδάλ. Ο Ρώσος είχε προηγήθηκε με 2-0 και μπρέικ, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο, με τον Ισπανό να γυρίζει τούμπα το παιχνίδι.