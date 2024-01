Ο μυθικός Κέιν και η μάχη για τον τίτλο στην Bundesliga (pics+vids)

Ασταμάτητος. Ο Χάρι Κέιν πραγματοποιεί μια από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του και δικαιώνει απόλυτα τους ανθρώπους της Μπάγερν που έκαναν τα πάντα για να τον κάνουν μόνιμο κάτοικο Μονάχου.

Η εκτός έδρας αναμέτρηση της Μπάγερν Μονάχου με την Άουγκσμπουργκ για την 19η αγωνιστική της Bundesliga ήταν το 26ο παιχνίδι του Χάρι Κέιν με τα χρώματα των Βαυαρών, με τον έμπειρο στράικερ να πετυχαίνει το 27ο γκολ του με τους πρωταθλητές Γερμανίας.

Ο 30χρονος επιθετικός στο 58ο λεπτό βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο και από κοντά σαν σε προπόνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακα της Άουγκσμπουργκ για το 3-1, βάζοντας ουσιαστικά τις βάσεις για το μεγάλο διπλό της Μπάγερν Μονάχου.

Αυτό ήταν το 23ο γκολ του Χάρι Κέιν στην Bundesliga, με τον Βρετανό σούπερ σταρ να οδεύει πλέον ολοταχώς για να σπάσει το ρεκόρ του Λούκα Τόνι.

Ο Ιταλός στην πρώτη του χρονιά στη Γερμανία και στην Μπάγερν Μονάχου (2007-2008) έβαλε 24 γκολ, που είναι ακόμα και σήμερα η καλύτερη επίδοση παίκτη των Βαυαρών στην πρώτη του χρονιά στην Bundesliga. Ο Ρόι Μακάι είχε σταματήσει στα 23, όσα έχει μέχρι τώρα και ο Κέιν, ο οποίος το επόμενο διάστημα θα έχει την ευκαιρία να καταρρίψει το ρεκόρ του Λούκα Τόνι.

23 – Harry Kane has scored 23 goals in his first Bundesliga season for FC Bayern – only Luca Toni (24 goals in 2007-08) has scored more goals in his first BL campaign for the club (Roy Makaay also scored 23 for Bayern in 2003-04). Comet. pic.twitter.com/WQkI0oeQNC

— OptaFranz (@OptaFranz) January 27, 2024