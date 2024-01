Γράφοντας ιστορία στο Κύπελλο Αγγλίας – Το «θαύμα» της Μέιντστοουν στο Πόρτμαν Ρόουντ

Όταν η μπάλα έχει κέφια τότε οι ιστορίες που γράφονται στο γρασίδι του γηπέδου δεν έχουν προηγούμενο. Κι αν κάποιος βρίσκεται σε αναζήτηση εκπλήξεων που φαντάζουν εξωπραγματικές, τότε σίγουρα πρέπει να ψάξει στο Κύπελλο Αγγλίας.

Και για του λόγου το αληθές μια βόλτα από το Πόρτμαν Ρόουντ θα σας πείσει, καθώς σήμερα το απόγευμα έγινε το… έλα να δεις.

Η Ίπσουϊτς, μια από τις πιο ιστορικές αγγλικές ομάδες, μπορεί να μην βιώνει μέρες δόξας όπως τη δεκαετία του 1980, ωστόσο στην αναμέτρηση με την Μέιντστοουν Γιουνάιτεντ για το Κύπελλο Αγγλίας ήταν το απόλυτο φαβορί.

Και πως θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα πράγματα, όταν η άσημη Μέιντστοουν αγωνίζεται στην έκτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ελπίζουμε να μην είχατε ποντάρει τα χρήματα σας στην Ίπσουϊτς (παίζει στην Τσάμπιονσιπ) ψάχνοντας ένα ματς που δεν «σπάει», γιατί τότε χάσατε τα λεφτάκια σας.

Το «θαύμα» έγινε από την Μέιντστοουν, η οποία επικράτησε εκτός έδρας της αντιπάλου της με 2-1 και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των «16» του F.A. Cup, γράφοντας ιστορία.

Από το 1978 είχε να φτάσει ομάδα της National League (δηλαδή της έκτης κατηγορίας) στη φάση των «16» του Κυπέλλου στην Αγγλία.

Τότε ήταν η Blyth Spartans και τώρα έχουμε επανάληψη του… θαύματος από την Μέιντστοουν.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να κάνουν μόλις δύο τελικές στην εστία της Ίπσουϊτς αλλά αποδείχθηκαν 100% αποτελεσματικοί.

Maidstone United shock Ipswich Town 2-1 to become the first team from the sixth tier to reach the last 16 of the FA Cup.

They’re more than 𝟏𝟎𝟎 places below Ipswich in the English football pyramid ✨ pic.twitter.com/CE9MCmPRKn

— B/R Football (@brfootball) January 27, 2024