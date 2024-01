Γάζα: Άμαχος παλαιστίνιος δολοφονήθηκε μπροστά στην κάμερα του ITV κρατώντας λευκή σημαία

Μια ομάδα ανδρών στη Γάζα, κρατώντας μια λευκή σημαία, είπαν στο ITV News ότι ήθελαν να σώσουν τα μέλη της οικογένειάς τους, λίγα λεπτά αργότερα ένας από αυτούς πυροβολήθηκε πέφτοντας νεκρός. Σε κάτι που περιγράφηκε μέχρι και στο βρετανικό κοινοβούλιο ως έγκλημα πολέμου.

Ο αγγλόφωνος άνδρας εξέφρασε το παράπονο του για το γεγονός ότι αφού εγκατέλειψαν την πόλη της Γάζας όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, η οικογένεια τώρα το έβαλε ξανά στα πόδια, εγκαταλείποντας αυτή τη φορά το Χαν Γιουνίς για να κατευθυνθούν προς τη Ράφα.

Οι προσπάθειές τους να ξεφύγουν από τον πόλεμο τους οδήγησαν από την κορυφή της Λωρίδας της Γάζας στον πάτο. Βρίσκονται ανάμεσα σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους, με την πλάτη τους στα αιγυπτιακά σύνορα και τις ισραηλινές δυνάμεις να τους καταδιώκουν. Προσοχή: Οι εικόνες στο βίντεο δεν είναι σκληρές λόγω του αίματος, αλλά λόγω της εν ψυχρώ δολοφονίας. Αν δεν επιθυμείτε να το δείτε, σταματήστε το βίντεο του ITV που βρίσκεται στο τέλος του άρθρου πριν το 02:40.

«Shooting an unarmed man under a white flag is a war crime»#British MP Stephen Flynn says he will continue to push for a ceasefire in #Gaza. pic.twitter.com/5EubVmF31K

— Arthur Morgan (@ArthurM40330824) January 24, 2024