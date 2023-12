Ηνωμένα Έθνη: «Οι ισραηλινές δυνάμεις φέρονται να εκτέλεσαν 11 άοπλους Παλαιστίνιους στην πόλη της Γάζας»

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη αναφέρει ότι έλαβε ανησυχητικές πληροφορίες σχετικά με τις δολοφονίες με συνοπτικές διαδικασίες τουλάχιστον 11 άοπλων Παλαιστινίων μπροστά στα μάτια των μελών των οικογενειών τους στη συνοικία Αλ Ριμάλ στην πόλη της Γάζας. Θα διερευνήσει το περιστατικό ως πιθανό έγκλημα πολέμου.

Οι πληροφορίες αναφέρονται από πλευράς ΟΗΕ ως επιβεβαιωμένες αν και απαιτούνται περισσότερες κινήσεις (αφαίρεση των σφαιρών και καταγραφή των μαρτυριών) για να επιβεβαιωθεί πως δράστης των εκτελέσεων ήταν ο ισραηλινός στρατός.

«Πιθανή διάπραξη εγκλήματος πολέμου» βλέπει ο ΟΗΕ όπως ανακοίνωσε με περισσή ευγένεια

«Αυτό εγείρει συναγερμό για την πιθανή διάπραξη εγκλήματος πολέμου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο του ΟΗΕ, ζητώντας παράλληλα τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας.

Ο ισραηλινός στρατός «φέρεται να χώρισε τους άνδρες από τις γυναίκες και τα παιδιά και στη συνέχεια πυροβόλησε και σκότωσε τουλάχιστον 11 από τους άνδρες, κυρίως ηλικίας 20 και 30 ετών, μπροστά στα μάτια των μελών της οικογένειάς τους».

Ο στρατός «στη συνέχεια φέρεται να διέταξε τις γυναίκες και τα παιδιά να μπουν σε ένα δωμάτιο και είτε πυροβόλησε εναντίον τους είτε πέταξε μια χειροβομβίδα στο δωμάτιο, τραυματίζοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά κάποια από αυτά, συμπεριλαμβανομένου ενός βρέφους και ενός παιδιού.

Το OHCHR επιβεβαίωσε τις δολοφονίες στο κτίριο Αλ Άουντα, αν και οι λεπτομέρειες και οι συνθήκες των δολοφονιών βρίσκονται ακόμη υπό εξακρίβωση».

Disturbing information on summary killings of at least 11 unarmed Palestinian men in front of their family members in Al Remal neighbourhood.#Gaza #opt #IHL #humanrightshttps://t.co/Gf0GdyDPAZ

— UN Human Rights OPT (@OHCHR_Palestine) December 20, 2023