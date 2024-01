Η ιστορία της μόνης γυναίκας που αναρριχήθηκε στην κορυφή της Γιακούζα  

Η Nishimura Mako είναι μια μικροκαμωμένη γυναίκα, αρκετά πάνω από 50 ετών, με λεπτό πρόσωπο και μακριά μαλλιά. Χρειάζονται, όμως, μόλις λίγα λεπτά για να συνειδητοποιήσει αυτός που την κοιτάζει ότι δεν είναι μια παραδοσιακή Γιαπωνέζα, αφού το σώμα της είναι καλυμμένο με τατουάζ μέχρι το λαιμό και δεν έχει μικρό δάχτυλο στα χέρια της.

Τα παραπάνω είναι τα κατεξοχήν σημάδια ένταξής στη Γιακούζα, το διαβόητο συνδικάτο εγκλήματος της Ιαπωνίας. Η Γιακούζα κυριαρχείται από άνδρες και αφήνει μόνο δεύτερους ρόλους στις γυναίκες. Συνήθως μια γυναίκα που εμπλέκεται στο οργανωμένο έγκλημα της Ιαπωνίας μπορεί να είναι anesan, δηλαδή η σύζυγος του αφεντικού που φροντίζει τους νεότερους συνεργάτες και μεσολαβεί μεταξύ αυτών και του συζύγου της.

Οι σύντροφοι και οι σύζυγοι των μελών της Γιακούζα υποστηρίζουν την οργάνωση με περιφερειακό τρόπο. Ορισμένες εξ αυτών εμπλέκονται μέχρι του σημείου να διαχειρίζονται κλαμπ που ανήκουν στην οργάνωση ή να διακινούν ναρκωτικά. Η Nishimura μπλέχτηκε με τη Γιακούζα στα 20 της χρόνια και ανέλαβε και τους δύο αυτούς ρόλους. Προχώρησε, όμως, ένα βήμα παραπέρα, αφού είναι η μόνη γυναίκα που έχει συμμετάσχει ποτέ στην τελετή sakazuki, δηλαδή της ανταλλαγής φλιτζανιών σάκε. Πρόκειται για μια τελετουργία που επιβεβαιώνει την επίσημη ένταξη σε μια ομάδα της Γιακούζα, γράφει η Daily Mail.

Γεννημένη σε μια αυστηρή οικογένεια κυβερνητικών αξιωματούχων, η παιδική ηλικία της Nishimura περιστρεφόταν γύρω από τον αυταρχικό πατέρα της και το ραβδί μπαμπού που εκείνος χρησιμοποιούσε για να την πειθαρχήσει. Κατά τη διάρκεια του γυμνασίου, αισθάνθηκε την ανάγκη να ξεφύγει από τον ζυγό της οικογένειάς της, οπότε έγινε φίλη με ανυπότακτους συνομηλίκους της και τελικά με συμμορίες μηχανόβιων, που της έμαθαν και πώς να παλεύει.

Η επαναστατική της διάθεση την έφερε σε επαφή με ένα νεαρό μέλος της Γιακούζα, ο οποίος την πήρε υπό την προστασία του και της έδειξε πώς να εισπράττει χρήματα πουλώντας προστασία, να λύνει διαμάχες, να ασχολείται με εκβιασμούς και να βρίσκει κορίτσια για πορνεία. Η ζωή της πήρε αναπάντεχα μια ακόμη πιο άγρια τροπή όταν ένα βράδυ δέχτηκε το τηλεφώνημα ενός φίλου, που είχε μπλέξει σε καυγά και χρειαζόταν τη βοήθεια της. Εκείνη έτρεξε να τον σώσει και χρησιμοποιώντας ένα ρόπαλο μετέτρεψε τη σκηνή κυριολεκτικά σε λουτρό αίματος.

Αυτό τράβηξε την προσοχή του αφεντικού της τοπικής ομάδας Γιακούζα, ο οποίος την κάλεσε στο γραφείο του. «Ακόμα και αν είσαι γυναίκα, πρέπει να γίνεις Γιακούζα», της είπε χαρακτηριστικά. Μέχρι τότε, είχε περάσει ήδη αρκετές φορές από κέντρα κράτησης ανηλίκων και η οικογένειά της είχε σταματήσει τις προσπάθειές της να τη σώσει.

