ΗΠΑ: 11 τραυματίες από έκρηξη σε ξενοδοχείο στο κέντρο του Φορτ Γουόρθ

Eνδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Δευτέρα όταν σημειώθηκε έκρηξη σε ξενοδοχείο του κέντρου της πόλης Φορτ Γουόρθ, στην πολιτεία Τέξας (νότια), ανακοίνωσαν οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (φωτογραφία, επάνω, από Glen Ellman/Fort Worth Fire Department).

Εικόνες από το σημείο δείχνουν συντρίμμια στον δρόμο σε τουλάχιστον δυο πλευρές του κτιρίου και ομάδες των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών και της αστυνομίας.

🔥🚨BREAKING NEWS: There was just a massive explosion at The Sandman Signature Hotel in downtown Fort Worth, Texas. There are 10 people confirmed injured by ABC News. pic.twitter.com/1NtH03iylp

