Λιβερία: Φόβοι για τουλάχιστον 40 νεκρούς στην έκρηξη βυτιοφόρου με καύσιμα

Οι αρχές της Λιβερίας φοβούνται για 40 νεκρούς μετά την έκρηξη βυτιοφόρου με καύσιμα στο κεντρικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τον επικεφαλής των ιατρικών υπηρεσιών της αφρικανικής χώρας.

Το δυστύχημα έγινε το βράδυ της Τρίτης (26/12) στην κοινότητα Τοτότα, 130 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από την πρωτεύουσα Μονρόβια. Συγκεκριμένα, το φορτηγό βγήκε από τον δρόμο κι έπεσε σε τάφρο, προτού εκραγεί.

Ο ακριβής απολογισμός των θυμάτων είναι δύσκολο να εξακριβωθεί, όμως θεωρείται πιθανό πως «έχασαν τη ζωή τους πάνω από 40 άνθρωποι», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο Φράνσις Κάτε, σε λιβεριανό τηλεοπτικό σταθμό.

Ο Δρ. Κάτε πρόσθεσε πως οι ομάδες του «πάνε πόρτα-πόρτα για να εξακριβώσουν τον αριθμό των αγνοουμένων», αφότου έγινε η καταστροφή.

Η αστυνομία ανέφερε αρχικά πως υπήρχαν 15 νεκροί και 30 τραυματίες. «Πολλοί άνθρωποι κάηκαν», δήλωσε ο εκπρόσωπός της, ο Πρινς Μάλμπα.

Σύμφωνα με τον Μάλβιν Σακόρ, άλλος αξιωματικός της αστυνομίας, «η έκρηξη έγινε, καθώς περίοικοι συγκεντρώθηκαν στον τόπο όπου είχε γίνει το ατύχημα για να μαζέψουν καύσιμο».

«Είχε ανέβει στο φορτηγό κόσμος για να πάρει καύσιμο. Κάποιοι είχαν μαζί τους σιδηρολοστούς και χτύπαγαν το βυτιοφόρο, για να ανοίξουν τρύπες από την οποίες θα έβγαινε καύσιμο για να το μαζέψουν», είπε σε δηλώσεις του, ένας αυτόπτης μάρτυρας.

«Ο οδηγός του φορτηγού τους έλεγε να μην ανέβουν στο βυτίο και να σταματήσουν να το χτυπούν», πρόσθεσε.

Η Δρ. Σίνθια Μπλαπού, αξιωματούχος της υπηρεσίας υγείας, μίλησε την Τετάρτη στην εφημερίδα «Front Page Africa» για «ασθενείς σε σοβαρή κατάσταση, ανάμεσά τους παιδιά και έγκυο, συνολικά 36 ανθρώπους».

Gas tanker explosion has killed at least 40 people in north-central Liberia pic.twitter.com/XzqZxxJHzW

— TRT World Now (@TRTWorldNow) December 28, 2023