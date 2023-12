Ινδονησία: Στους 22 οι νεκροί από την έκρηξη του ηφαιστείου Μεράπι

Το ηφαίστειο Μεράπι, ένα από τα πιο ενεργά της Ινδονησίας που εξερράγη την Κυριακή, έχει προκαλέσει τον θάνατο 22 ανθρώπων έως τώρα. Οι τελευταίοι εννιά σοροί εντοπίστηκαν νωρίτερα σήμερα.

Οι διασώστες αναζητούν έναν αγνοούμενο, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής των υπηρεσιών διάσωσης, Αμπντούλ Μαλίκ, ενώ η ηφαιστειακή τέφρα έχει σκεπάσει πολλά χωριά καθώς εκτοξεύθηκε 3.000 μέτρα ψηλά.

Πενήντα ορειβάτες είχαν αποκλειστεί στο βουνό, εκ των οποίων κάποιοι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ άλλοι έχουν πάθει εκτεταμένα εγκαύματα.

Ο Αχμάντ Ριφάντι, επικεφαλής του παρατηρητηρίου του Μεράπι, παρατήρησε πέντε εκρήξεις από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 08:00 (03:00 ώρα Ελλάδας).

«Το Μεράπι εξακολουθεί να είναι πολύ ενεργό. Δεν μπορούμε να δούμε το ύψος της στήλης από στάχτες επειδή καλύπτεται από τα σύννεφα», εξήγησε.

Ο Ρούντι Ρινάλντι, διευθυντής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στη δυτική Σουμάτρα, δήλωσε χθες για τους ορειβάτες ότι «κάποιοι υπέστησαν εγκαύματα και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο».

Οι άνθρωποι που τραυματίστηκαν ήταν «εκείνοι που είχαν πλησιάσει τον κρατήρα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με κατάλογο των προσώπων που βρήκε η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης (BASARNAS), τουλάχιστον οκτώ υπέστησαν εγκαύματα, ένας υπέστη κάταγμα, ενώ ένας άλλος τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Indonesia’s Mt. Merapi erupted with ash plumes on December 3, spreading volcanic ash over several villages and causing the death of 11 hikers out of 50 blocked non the volcano by the event.pic.twitter.com/UWyYZ4uBlm

— Massimo (@Rainmaker1973) December 4, 2023