Ρωσία: Οι Ουκρανοί «χτυπούν» με drones Μπέλγκοροντ και Σεβαστούπολη – Αυξάνονται τα θύματα

Η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της, διευκρινίζοντας πως πολλά από αυτά καταστράφηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα, καθώς πλησίαζαν στην ομώνυμη πρωτεύουσά της.

Large explosions in Russia’s Belgorod right now pic.twitter.com/pgwdvSIJfw

— Giorgi Revishvili (@revishvilig) January 2, 2024