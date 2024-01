Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επιδρομή με drones-καμικάζι στο Κίεβο – Τουλάχιστον 10 τραυματίες

Εκρήξεις συντάραξαν ξανά το Κίεβο, όπου συντρίμμια ρωσικών πυραύλων που καταρρίφθηκαν έπεσαν σε διάφορες συνοικίες, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, τον Βιτάλι Κλίτσκο. Όπως δήλωσε, τουλάχιστον δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη ρωσική πυραυλική επίθεση.

Λίγο νωρίτερα περισσότερες από δέκα ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την πόλη, καθώς η Ρωσία εκτόξευσε πολλούς πυραύλους εναντίον του Κιέβου, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.



Σειρήνες ήχησαν σε ολόκληρη την Ουκρανία προειδοποιώντας για τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Η ουκρανική πολεμική αεροπορία είχε εκδώσει προειδοποίηση στο Telegram: «Κίεβο- παραμείνετε στα καταφύγια. Πολλοί πύραυλοι κατευθύνονται (προς εσάς)».

Harrowing morning in Kyiv. Russia has once again launched multiple missiles towards peaceful cities, with many heading towards Kyiv. First explosions heard in Kyiv pic.twitter.com/iCI0Uh4Gnp

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) January 2, 2024