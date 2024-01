Ουκρανία: Νέες ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις – «Σηκώθηκαν» στρατηγικά βομβαρδιστικά

Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τρίτη στο Κίεβο, καθώς η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας ενεργοποιήθηκε για ν’ απωθήσει νέα επιδρομή της Ρωσίας με drones, ανέφεραν αξιωματούχοι (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, ρωσικό στρατηγικό βομβαρδιστικό Tu-95).

Συναγερμοί κηρύχθηκαν επίσης σε αρκετές άλλες ουκρανικές πόλεις. Ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε λόγο για εκρήξεις περίπου μια ώρα αφού η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας της πρωτεύουσας ανέφερε πως εντόπισε drones να πετούν προς την πόλη.

🚨Update: Ukraine about to get hit hard again!! Nine Tu-95 «Bear» bombers have left the base and headed towards launch coordinates to strike Kiev!! pic.twitter.com/ViWIoZ8nqo

— US Civil Defense News (@CaptCoronado) January 2, 2024