Η ιδανική διατροφή σε κάθε στάδιο της ζωής του σκύλου

Η σωστή και ισορροπημένη διατροφή είναι θέμα μείζονος σημασία για την υγεία του σκύλου.

Σε κάθε στάδιο της ζωής του σκύλου υπάρχουν κάποιες διατροφικές αυξομειώσεις στα συστατικά.

«Η διατροφή του σκύλου είναι ένα θέμα, στο οποίο θα πρέπει οι κηδεμόνες να δίνουν ιδιαίτερη σημασία. Η σωστή διατροφή στις ιδιαίτερες ανάγκες του κουταβιού, του εξασφαλίζει υγεία σε όλα τα στάδια της ζωής του», επισημαίνει η σύμβουλος διατροφής και εκπαιδεύτρια σκύλων, Μελίνα Κυπριανίδη.

Τι πρέπει να περιέχει μια ισορροπημένη διατροφή του σκύλου

Ένας γενικός κανόνας συνδυασμού τροφών, όπως λέει η ειδικός, είναι 50% πρωτεΐνη/λίπος (κρέας/ψάριι), 25% υδατάνθρακες, και 25% φρούτα και λαχανικά.

Η υγιεινή διαβίωση του σκύλου βασίζεται στη σωστή διατροφή

Η τροφή, λοιπόν, σύμφωνα με την κα Κυπριανίδη, που θα πρέπει να περιέχει το πιάτο το σκύλου, είναι:

● Πρωτεΐνη: Είναι απαραίτητη για την υγεία και την ανάπτυξη του, όπως είναι το κρέας, το ψάρι, τα αυγά, ορισμένα όσπρια και είδη δημητριακών.

Η περίσσεια πρωτεΐνη αποβάλλεται με τα ούρα, αλλά η υπέρ-δοσολογία, σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα οδηγήσει σε αύξηση βάρους.

● Υδατάνθρακες: Ο σκύλος χρειάζεται σύνθετους υδατάνθρακες, όπως είναι τα λαχανικά, το καστανό ρύζι, η γλυκοπατάτα, η βρώμη. Οι υδατάνθρακες περιέχουν φυτικές ίνες, ένζυμα, βιταμίνες και μέταλλα, και δίνουν και ενέργεια.

● Ωφέλιμα λιπαρά: Τα φρέσκα και ποιοτικά λίπη, όπως είναι ο σολομός και το λάδι του, η σαρδέλα, το ελαιόλαδο κ.ά, βοηθούν στην ανάπτυξη υγιούς εγκεφάλου, αλλά και του μυϊκού ιστού. Επίσης, ενισχύουν την υγεία των ματιών και της καρδιάς.

Κουτάβι

«Τα κουτάβια αρχίζουν να τρώνε κανονική τροφή, περίπου τέσσερις εβδομάδες μετά τη γέννηση τους. Όταν εμφανίζονται οι κοπτήρες τους. Τότε, γίνονται λιγότερο ανεκτικά στη λακτόζη, που περιέχει το μητρικό γάλα, και χρειάζονται περισσότερες θερμίδες», διευκρινίζει η κα Κυπριανίδη.

Επισημαίνει ότι η διατροφή των κουταβιών είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη τους. Γι΄ αυτό, εάν τρέφονται με ξηρά τροφή, επιλέγουμε εκείνη όπου στα συστατικά της είναι ξεκάθαρα. Δηλαδή, για παράδειγμα στην ετικέτα πρέπει να αναγράφεται το είδος κρέατος (κοτόπουλο, μοσχάρι). Παράλληλα, δίνουμε έμφαση στα σωστά επίπεδα ασβεστίου, φωσφόρου, βιταμίνης C και D για την υγεία των οστών.

Μέχρι την ηλικία των έξι μηνών, το κουταβάκι τρώει τρεις φορές την ημέρα, και μετά, δύο.

Ενήλικος σκύλος

«Ο ενήλικος σκύλος χρειάζεται μια ισορροπημένη διατροφή, για να διατηρεί το ιδανικό βάρος, έτσι ώστε να μην επιβαρύνονται οι αρθρώσεις του. Και, μεγαλώνοντας, να μην εμφανιστούν άλλα προβλήματα υγείας.

Ο ενήλικός σκύλος τρώει δύο φορές την ημέρα. Στο ενδιάμεσο διάστημα μπορούμε να τους προσφέρουμε λιχουδιές λαχανικών, που είναι ωφέλιμες», αναφέρει η κα Κυπριανίδη.

Στο εμπόριο, όπως λέει, υπάρχουν τροφές που είναι για συγκεκριμένες φυλές σκύλων, οι οποίες περιέχουν επιπλέον συστατικά. Όπως βιταμίνες, γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη κ.ά, αλλά και πάλι, θα πρέπει να ελέγχονται τα συστατικά εάν είναι ισορροπημένα.

Ηλικιωμένος σκύλος

«Ο ηλικιωμένος σκύλος χρειάζεται χαμηλότερα διατροφικά επίπεδα ενέργειας από ό,τι τα ενήλικα και τα κουτάβια.

Επίσης, ο έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες, για να μειώσουμε την πρωτεΐνη στη διατροφή του. Στην περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα στη νεφρική του λειτουργία, μειώνεται η πρωτεΐνη, όπως και τα επίπεδα φωσφόρου», τονίζει η κα Κυπριανίδη.

Όσο γερνάει ένας σκύλος, σύμφωνα με την κα Κυπριανίδη, μειώνεται και η όσφρησή του, και η τροφή του θα πρέπει να έχει έντονο άρωμα. Επίσης, θα πρέπει να τρέφεται με πιο μαλακή τροφή, καθώς θα δυσκολεύεται στη μάσηση. Ένας τρόπος για να διατηρηθούν υγιή τα δόντια τους, είναι να τα βουρτσίζουμε με ειδική οδοντόκρεμα, ή, απλά, με λάδι καρύδας.

Έγκυος σκυλίτσα

Σύμφωνα με την ειδικό, η διατροφή της εγκύου σκυλίτσας πρέπει να είναι ισορροπημένη. Στην τροφή της μπορούμε να προσθέσουμε φρεσκομαγειρεμένο κρέας και λαχανικά στον ατμό. Χρειάζεται άφθονο νερό και βιταμίνη C. Ώστε, όπως λέει η κα Κυπριανίδη, «να περάσει ομαλά την αγχωτική αυτή περίοδο. Να θηλάσει τα κουταβάκια της και να τους προσφέρει γερό ανοσοποιητικό σύστημα».

* Η κυρία Μελίνα Κυπριανίδη (@dogtrainingbyMelina) είναι απόφοιτη της Σχολής Θετικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Σκύλων του Γιώργου Κυριακού, Functional dog training.

Επίσης, έχει πιστοποιήσεις για:

θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, απόφοιτη της σχολής θετικής εκπαίδευσης εκπαιδευτών σκύλων του Γιώργου Κυριακού, Functional dog training και με διάφορες πιστοποιήσεις όπως:

– «Canine First Aid» από το British College of Canine Studies

– «Understanding Canine Anxiety» από το Centre of Excellence

– «Canine Nutrition» από το Centre of Excellence

– «Canine Anatomy and Physiology» από το Centre of Excellence

– «Canine Behaviour Training» από το Centre of Excellence

– «Herbalism for Animals» από το Centre of Excellence

– «Dog Grooming» από το Centre of Excellence

– «Care of the Elderly Dog» από το Centre of Excellence

– «Simple Solutions for Common Dog Behavior & Training Problems» by Ian Dunbar από Udemy

– «Inside Your Dog’s Mind with Victoria Stilwell» on Udemy

– «Therapy Dog Training: Does Your Dog Have What it Takes;» by Debbie LaChusa on Udemy

– «Training Deaf Dogs» από το Institute of Modern Dog Trainers

Και, όπως λέει: « Η εκπαίδευση σκύλων πρέπει να γίνεται σαν παιχνίδι, έτσι ώστε να μαθαίνουν εύκολα τα σκυλάκια, αλλά και οι κηδεμόνες τους».