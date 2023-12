Τα οφέλη του ζωμού από κόκκαλα για τον σκύλο και τη γάτα

Ο ζωμός αυτός έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο μαγειρέματος, έτσι ώστε να απελευθερώνονται από τα κόκκαλα που βράζουμε, σημαντικές θρεπτικές ουσίες.

«Καθώς διανύουμε τους χειμωνιάτικους μήνες, καλό θα είναι να ενισχύσουμε τον μηχανισμό άμυνας του οργανισμού, τόσο του δικού μας όσο και των ζώων μας. Ειδικά εκείνων που μπορεί να είναι, ήδη, καταπονημένοι από κάποια ασθένεια. Ή που, λόγω ηλικίας, έχουν ανάγκη από περισσότερη φροντίδα», διευκρινίζει η σύμβουλος διατροφής σκύλου και γάτας, Ελένη Παλαιολογοπούλου.

Ποια είναι τα οφέλη του ζωμού

Δύο σημαντικά οφέλη έχει για εμάς, αλλά και για τον σκύλο και τη γάτα, ο ζωμός από κόκαλα.

Σύμφωνα με την κα Παλαιολογοπούλου, αυτά είναι:

1. Ενισχύει την υγεία των συνδέσμων του δέρματος και του τριχώματος . Ο ζωμός περιέχει χονδροιτίνη και γλυκοζαμίνητα, συστατικά των οποίων μειώνουν τη φλεγμονή στις αρθρώσεις. Παράλληλα, ανακουφίζουν από τον πόνο των συνδέσμων. Σε συνδυασμό με τη ζελατίνη και το υαλουρονικό οξύ, που υπάρχουν στον ζωμό από κόκκαλα, οι σύνδεσμοι και τα κόκκαλα του σκύλου/γάτα μας λιπαίνονται και δυναμώνουν. Παράλληλα, ενυδατώνεται το δέρμα και το τρίχωμα.

Η ζελατίνη, η οποία προκύπτει από το κολλαγόνο, είναι πολύ ωφέλιμη για την ενδυνάμωση των τοιχωμάτων του στομάχου

2. Βοηθά την άμυνα του οργανισμού και την υγεία του πεπτικού συστήματος. Η ζελατίνη, η οποία προκύπτει από το κολλαγόνο, είναι πολύ ωφέλιμη για την ενδυνάμωση των τοιχωμάτων του στομάχου. Όπως και για την ανάπτυξη καλών βακτηρίων, αλλά και τη διατήρηση υγιών επιπέδων φλεγμονής στον πεπτικό σωλήνα. Με ένα δυνατό και υγιές στομάχι, η χώνεψη είναι καλύτερη και ενισχύεται η άμυνα του οργανισμού.

Ειδικά σε σκύλους/γάτες μεγαλύτερης ηλικίας, ή σε άρρωστα ζωάκια, ο ζωμός προσφέρει ωφέλιμα συστατικά, που μπορούν να απορροφήσουν καλύτερα σε αυτή την υγρή μορφή, χωρίς να κουράσουν το πεπτικό τους σύστημα.

Τα υλικά για τη βασική συνταγή ζωμού από κόκαλα

Η κα Παλαιολογοπούλου μοιράζεται μαζί μας τη συνταγή.

1. Κόκαλα από κοτόπουλο, ειδικότερα κόκαλα με συνδέσμους, όπως είναι το πόδι

2. 1-2 κόκαλα μοσχαριού με μυελό των οστών μέσα τους

3. 1 δόντι βιολογικό σκόρδο

4. 3-4 κουτ. σούπας βιολογικό ωμό μηλόξυδο ή χυμός από ένα λεμόνι. Αυτά τα συστατικά είναι τα πιο σημαντικά. Έχουν την ιδιότητα να βγάζουν από τα κόκαλα όλη τη ζελατίνη που χρειαζόμαστε. Παράλληλα είναι ωφέλιμη, μαζί με άλλα μέταλλα και ιχνοστοιχεία που έχουν τα κόκαλα. Όπως το ασβέστιο, το μαγνήσιο, το φώσφορο, το πυρίτιο, το θείο και τα αμινοξέα.

Ο τρόπος παρασκευής

Βάζουμε τα κόκαλα, το σκόρδο, το μηλόξυδο, ή το λεμόνι, σε μια μεγάλη κατσαρόλα. Τα σκεπάζουμε με νερό και τα βράζουμε σε δυνατή φωτιά για περίπου μία ώρα.

Στη συνέχεια, αφαιρούμε τον αφρό που έχει δημιουργηθεί και χαμηλώνουμε τη φωτιά. Αφήνουμε να βράσει για 24 ώρες. Μετά βγάζουμε τα κόκκαλα και αφήνουμε να κρυώσει ο ζωμός. Αφού κρυώσει, τον βάζουμε στο ψυγείο για λίγες ώρες. Όταν παγώσει, δημιουργείται στην επιφάνεια μια κρούστα από λίπος. Αυτή την κρούστα την αφαιρούμε, και από κάτω βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί ένα ζελέ, το οποίο είναι πλούσιο σε ζελατίνη.

Το ζελέ, που έχουμε τοποθετήσει σε βάζο, διατηρείται στο ψυγείο έως και τέσσερις ημέρες. Μπορούμε να το βάλουμε σε παγοθήκη και να μπει στην κατάψυξη, κι όταν το χρειαστούμε, να το αποψύξουμε. Και το προσφέρουμε στο ζωάκι μας σε θερμοκρασία δωματίου.

Στην περίπτωση που ο ζωμός δεν έχει δημιουργήσει αρκετό ζελέ, σημαίνει ότι την επόμενη φορά θα χρειαστεί να προσθέσουμε περισσότερο μηλόξυδο ή λεμόνι.

Ποια άλλα συστατικά μπορούμε να προσθέσουμε στον ζωμό

Σύμφωνα με την κα Παλαιολογοπούλου, τα συστατικά που μπορούν να προστεθούν στην κατσαρόλα, όταν αφαιρεθούν τα κόκαλα και σιγοβράζει ο ζωμός, είναι πέντε.

1. Φρέσκος μαϊντανός. Βελτιώνει τη χώνεψη και βοηθά σε προβλήματα του ουροποιητικού

2. Καρότα, για την υποστήριξη της χώνεψης

3. Σέλινο, για την υποστήριξη του παχέος εντέρου

4. Μάραθο, για την υποστήριξη πεπτικών διαταραχών

5. Κινόα, για τόνωση των νεφρών και υποστήριξη της καρδιάς.

«Υπάρχουν πάρα πολλά συστατικά, τα οποία μπορείτε να επιλέξετε με βάση την ιδιαίτερη περίπτωση υγείας του σκύλου/γάτας σας. Αλλά και τις διατροφικές τους συνήθειες. Μπορεί, για παράδειγμα, να ενισχύσετε τον ζωμό με κουρκουμά, για αντιμετώπιση αρθριτικών παθήσεων», διευκρινίζει η ειδικός.

Tip

Σύμφωνα με την κα Παλαιολογοπούλου, ο ζωμός μπορεί να δοθεί μόνος του, ή να προστεθεί στην τροφή τους. Είναι ένας εύκολος τρόπος να ενισχύσετε τον οργανισμό τους και να τους προσφέρετε κάτι ωφέλιμο και φυσικό.

Για άρρωστους σκύλους που δυσκολεύονται με την τροφή τους, τα παγάκια από ζωμό είναι ιδανικά, αφού ξεπαγώσουν. Έτσι, μπορούν να λάβουν την απαραίτητη ενυδάτωση και τα θρεπτικά συστατικά. Τους προσφέρετε τον ζωμό απευθείας στο στόμα, ή τον προσθέτετε στο νερό τους.

* Η κυρία Ελένη Παλαιολογοπούλου έχει ολοκληρώσει δύο courses στο Dog’s Naturally University και στο CIVT (College of IintegrativeVeterinary Therapies), και συνεχίζει τις σπουδές της στη διατροφή σκύλου και γάτας. Ως υποστηρικτής της φυσικής ανατροφής αρθρογραφεί σε θέματα που αφορούν τη φυσική διατροφή. Ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στον χώρο της και διαβάζει επιστημονικά βιβλία κλινικής διατροφής.

Πηγή

Bone Broth for Dogs and Cats: Supercharged nutrition for allergies, stiffness, skin problems, intestinal issues, inflammation and the immune system, by Dr Judy McFarlen.