Δανία: «Για τη Χαμάς ενεργούσαν οι ύποπτοι που συνελήφθησαν», λέει το Ισραήλ

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι στο τρομοκρατικό σχέδιο που αποτράπηκε στη Δανία εμπλέκονται αρκετοί ύποπτοι «που επιχειρούσαν για λογαριασμό», της Χαμάς, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα (14/12) το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης ότι επτά άτομα που συνελήφθησαν από τις υπηρεσίες πληροφοριών και επιβολής του νόμου της Δανίας για τον σχεδιασμό επίθεσης εναντίον αμάχων «ενεργούσαν για λογαριασμό» της ισλαμιστικής οργάνωσης.

«Μετά από μια ολοκληρωμένη έρευνα, οι υπηρεσίες πληροφοριών και επιβολής του νόμου της Δανίας συνέλαβαν επτά άτομα που ενεργούσαν για λογαριασμό της Χαμάς και απέτρεψαν μια επίθεση, στόχος της οποίας ήταν να σκοτωθούν αθώοι πολίτες σε ευρωπαϊκό έδαφος», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Και προστίθεται: «Τα τελευταία χρόνια, αλλά κυρίως μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, η Χαμάς προσπαθεί να επεκτείνει τις επιχειρησιακές της δυνατότητες σε όλο τον κόσμο, ιδίως στην Ευρώπη, προκειμένου να πραγματοποιήσει τις φιλοδοξίες της για επιθέσεις σε ισραηλινούς, εβραϊκούς και δυτικούς στόχους με οποιοδήποτε τίμημα».

«Η Χαμάς εργάζεται αμείλικτα για την επέκταση των επιχειρήσεών της στην Ευρώπη, αποτελώντας απειλή για την ασφάλεια των χωρών αυτών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Following an accelerated and comprehensive intelligence investigation, Danish security and law enforcement agencies arrested 7 terrorists acting on behalf of the Hamas terrorist organization and thwarted an attack, the goal of which was to kill innocent civilians on European soil

