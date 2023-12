Νικήστε το χρόνο με απλές επιστημονικές συμβουλές

Μπορεί για τη διατήρηση της νεότητας τους οι υπερπλούσιοι αυτού του κόσμου να κάνουν ενέσεις με το πλάσμα των παιδιών τους ή άλλες εξεζητημένες θεραπείες αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και όλοι οι υπόλοιποι είναι ένας χαμένος σκοπός.

Γι’ αυτούς που θέλουν να μεγαλώσουν όμορφα και με υγεία η επιστήμη έχει καταλήξει σε μερικές απλές συμβουλές που για να τις ακολουθήσουν δεν χρειάζεται χρήμα, απλά καλή διάθεση και μεγάλη θέληση.

Όπως εξηγεί η διευθύντρια του ινστιτούτου UNSW Ageing Futures Institute, η καθηγήτρια Κααρίν Άνστει, όσο πιο γρήγορα ξεκινήσετε να φροντίζετε τον εαυτό σας, τόσο μεγαλύτερα οφέλη θα έχετε στο μέλλον. Πρωταρχικής σημασίας η ενσωμάτωση της σωματικής δραστηριότητας στην καθημερινότητα σας, η οποία αποτελεί «πανάκεια» στη διαχείριση των παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο για χρόνιες ασθένειες, καθώς διατηρεί την καλή υγεία του εγκεφάλου και βοηθά στην ανεξαρτησία της κίνησης μέχρι τα βαθιά γεράματα.

Για όσους αφέθηκαν να τους προλάβει ο χρόνος, ο αντιπρόεδρος του Royal Australian College of General Practitioners (RACGP), Δρ. Μπρους Γουίλετ, συνιστά να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα στοχεύοντας σε ένα επίπεδο δραστηριότητας που τους κάνει να «λαχανιάζουν ελαφρώς». «Οι άνθρωποι με ρωτούν συχνά ποια είναι η καλύτερη άσκηση και η συμβουλή μου είναι πάντα: αυτή που θα κάνετε σίγουρα», καταλήγει ο ίδιος, τονίζοντας τα μεγάλη οφέλη από δύο προπονήσεις ενδυνάμωσης σε εβδομαδιαία βάση, εξαιτίας της μείωσης της μυϊκής μάζας και της οστικής πυκνότητας με την ηλικία.

Από την πλευρά του ο Δρ. Μαρκ Μόργκαν, καθηγητής γενικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Bond και πρόεδρος της Expert Committee for Quality Care του RACGP, σημειώνει σημειώνει στον Guardian ότι η πρόληψη της ευπάθειας – ένα αναστρέψιμο σύνδρομο που ενέχει υψηλότερο κίνδυνο τραυματισμού και θανάτου – είναι ζωτικής σημασίας για την καλή γήρανση. Παράλληλα με την άσκηση κατά τον ίδιο, επιβάλλεται η βελτίωση της διατροφής και η εξισορρόπηση των φαρμάκων που πρέπει να λαμβάνετε καθημερινά.

«Τα φάρμακα που συνταγογραφούνται στη μέση ηλικία συχνά πρέπει να αλλάζουν καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν, επειδή τα νεφρά και το συκώτι είναι πιο αργά στο να τα απομακρύνουν από το σώμα. Ορισμένα φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν περισσότερη ζημιά παρά όφελος καθώς μεγαλώνουμε, οπότε αυτή η ισορροπία πρέπει να επιτευχθεί σε συζήτηση με τον παθολόγο», λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος.

