ΠΟΥ: «Το σύστημα Υγείας της Γάζας βρίσκεται κοντά στην πλήρη κατάρρευση»

Το σύστημα υγείας της Γάζας είναι «στα γόνατά του» και πλησιάζει στην πλήρη κατάρρευση, δήλωσε την Τετάρτη ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Γκεμπρεγιέσους.

«Η Γάζα δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει άλλα νοσοκομεία… και ακόμη ένα βρίσκεται στα πρόθυρα του κλεισίματος», πρόσθεσε σε άλλη δήλωση αναφερόμενος στο νοσοκομείο Kamal Adwan στη βόρεια Γάζα.

Την Τρίτη, το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας στη Ραμάλα κατηγόρησε τον ισραηλινό στρατό ότι έθεσε υπό πολιορκία το νοσοκομείο Kamal Adwan στη βόρεια Γάζα και το βομβάρδισε.

Ο ΠΟΥ έχει αναφέρει τουλάχιστον 212 επιθέσεις στον τομέα της υγείας στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου. Ως αποτέλεσμα, μόνο 14 νοσοκομεία λειτουργούν εν μέρει και τρία λειτουργούν ελάχιστα στη λωρίδα, ενώ 19 έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, πρόσθεσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

Η Παλαιστίνια υπουργός Υγείας δρ. Μάι αλ-Καΐλα δήλωσε την Τρίτη ότι κανένα από τα νοσοκομεία στη βόρεια Γάζα δεν μπορεί να φιλοξενήσει χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ η χωρητικότητα έχει ξεπεράσει το 216% στα νοσοκομεία στο νότο.

I support Secretary-General @antonioguterres‘ letter to the @UN Security Council, invoking Article 99 and appealing for a ceasefire. #Gaza‘s health system is on its knees and near total collapse. We need peace for health. https://t.co/PsZuAANKYq

