Γαλλία: Απανθρακώθηκαν δύο αδερφές από φωτιά σε πολυκατοικία

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα Σάββατο (25/11) όταν τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας Παρασκευής προς σήμερα Σάββατο σε μια πολυκατοικία στο Σταν της Γαλλίας (βόρεια του Παρισιού) και οκτώ ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

A fire broke out at 2:00 am (0100 GMT)Saturday in a building in in Stains, an immigrant-majority town about 15 kilometres (nine miles) from Paris, killing three people and injuring eight, including a child who is in a critical condition, officials said.https://t.co/h3VvpHilWX pic.twitter.com/opCIuUXEUm

