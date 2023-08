Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σήμερα, Τετάρτη σε εξοχική κατοικία στην ανατολική Γαλλία, στην κωμόπολη Βίνζεναιμ. Στο σπίτι, σύμφωνα με πληροφορίες διέμεναν 28 άτομα με ειδικές ανάγκες εκ των οποίων οι 9 σκοτώθηκαν και αγνοούνται έντεκα.

Δυστυχώς, σύμφωνα με τα στοιχεία, δεν υπάρχουν ελπίδες για τους υπόλοιπους αγνοούμενους. Την ίδια ώρα, ένα άτομο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η πρωθυπουργός Ε. Μπορν μεταβαίνει επί τόπου και ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έστειλε τα συλλυπητήρια του με μήνυμα στο Twitter (X) . «[…] Απέναντι σε αυτήν την τραγωδία, οι σκέψεις μου πάνε στα θύματα, τους τραυματίες, στους κοντινούς τους ανθρώπους. Ευχαριστώ τις δυνάμεις ασφαλείας και στα σωστικά συνεργεία μας που κινητοποιήθηκαν» έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος.

#UpdateNews Nine bodies have been found in the remains of a holiday home for disabled people that caught fire on Wednesday in #Wintzenheim, eastern France. Two more missing people are also feared dead. #FireAccident https://t.co/tgKmwclnON pic.twitter.com/zwgeTx2zZI

— Our World (@MeetOurWorld) August 9, 2023