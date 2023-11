Κίνα: 11 νεκροί, 51 τραυματίες από πυρκαγιά σε πολυώροφο ακίνητο

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 51 διακομίστηκαν σε νοσοκομείο εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε ακίνητο στην επαρχία Σανσί, στη βόρεια Κίνα.

«Έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 11 ανθρώπων όμως ο ακριβής αριθμός των θυμάτων τελεί ακόμη υπό εξακρίβωση», μετέδωσε η κινεζική κρατική τηλεόραση, το δίκτυο CCTV.

«Συνολικά απομακρύνθηκαν εσπευσμένα 63 άνθρωποι, εκ των οποίων 51 διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής, πρόσθεσε.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περί τις 06:50 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 00:50 ώρα Ελλάδας), σε πολυώροφο κτίριο της εταιρείας παραγωγής άνθρακα Yongju, στην πόλη Λουλιάνγκ, στην επαρχία Σανσί, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης «είναι ακόμα σε εξέλιξη» και για τα αίτια της πυρκαγιάς «διενεργείται έρευνα», διευκρίνισαν.

