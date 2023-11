Σομαλία: Δεκάδες νεκροί και 500.000 εκτοπισμένοι από πλημμύρες που σημειώνονται «μια φορά κάθε αιώνα»

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και μισό εκατομμύριο άλλοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Σομαλία, η οποία πλήττεται από εκτεταμένες πλημμύρες λόγω των ασταμάτητων βροχοπτώσεων, ανακοίνωσε χθες Κυριακή υπουργός της κυβέρνησης της χώρας της ανατολικής Αφρικής (στη φωτογραφία του Reuters/Feisal Omar, επάνω, παιδάκι κοιτάζει απορημένο το πλημμυρισμένο τοπίο στη Μογκαντίσου, την πρωτεύουσα της Σομαλίας).

Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει τον θάνατο 31 ανθρώπων, «όμως είναι πιθανό ο απολογισμός των θυμάτων να είναι υψηλότερος», τόνισε ο Νταούντ Αουέις, υπουργός Πληροφοριών.

Εχουν καταπιεί κατοικίες και αγροτικές καλλιέργειες

«Μισό εκατομμύριο άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εξαιτίας των πλημμυρών», πρόσθεσε, προειδοποιώντας ότι άλλοι 1,2 εκατ. πολίτες διατρέχουν κίνδυνο.

Η Σομαλία πλήττεται από τις αρχές Νοεμβρίου από ακατάπαυστες βροχοπτώσεις αποδιδόμενες εν μέρει στο φαινόμενο Ελ Νίνιο, με αποτέλεσμα πλημμύρες να έχουν καταπιεί κατοικίες και αγροτικές καλλιέργειες.

Δρόμοι κάτω από το νερό

Οι πιο εκτεταμένες καταστροφές καταγράφονται στις περιφέρειες Γκέντο (νότια) και Χιράν (κεντρικά), όπου ο ποταμός Σαμπέλ υπερχείλισε, βυθίζοντας δρόμους κάτω από το νερό και καταστρέφοντας σπίτια στην πόλη Μπαλαντουένε.

My condolences and solidarity to the people of the town of Dollo Ado, located in the Somalia, who suffering over month from massive and deadly flooding. Houses washed away. Farms destroyed. People & livestock killed. pic.twitter.com/qDbKTkgYFF — K.Diallo ☭ (@nyeusi_waasi) November 6, 2023

Το Ελ Νίνιο ενισχύει το τρέχον διάστημα τις κατακρημνίσεις της περιόδου των βροχών στο Κέρας της Αφρικής, με τις συνέπειες να πλήττουν επίσης την Αιθιοπία (τουλάχιστον 20 νεκροί) και την Κένυα (τουλάχιστον 15 νεκροί).

Η Σομαλία, όπου η πλειονότητα των 17 εκατομμυρίων κατοίκων απασχολείται στην κτηνοτροφία και στη γεωργία, συγκαταλέγεται στις χώρες που είναι πιο ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή και υφίσταται πλήγματα από ακραία καιρικά φαινόμενα η συχνότητα και η ένταση των οποίων επιδεινώνονται.

«Μία φορά κάθε αιώνα»

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ τόνισε την περασμένη εβδομάδα πως η χώρα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με πλημμύρες που σημειώνονται «μια φορά κάθε αιώνα».

A state of emergency has been declared across parts of Somalia, after intense seasonal rains brought widespread flooding, displacing tens of thousands. #Somalia pic.twitter.com/qUQJbosAPw — BBC Weather (@bbcweather) November 7, 2023

Σύμφωνα με το OCHA, την κατάσταση χειροτερεύει ο συνδυαστικός αντίκτυπος του Ελ Νίνιο και του «δίπολου του Ινδικού», την απόκλιση των θερμοκρασιών στην επιφάνεια της θάλασσας στο δυτικό και στο ανατολικό τμήμα του ωκεανού αυτού.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο, που γενικά συνδέεται με αύξηση των θερμοκρασιών, ξηρασίες σε κάποιες περιοχές του κόσμου και σφοδρές βροχοπτώσεις σε άλλες, αναμένεται να συνεχιστεί ως τουλάχιστον τον Απρίλιο, προειδοποίησε την Τρίτη ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ).

Severe flooding in #Somalia, described as the worst in decades has led to at least 29 fatalities and displaced over 300,000 people from their homes following heavy rains that have inundated towns across East Africa, according to the National Disaster Management Agency. pic.twitter.com/5NvcXVUo5D — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 8, 2023

Αυτό το μετεωρολογικό φαινόμενο έχει προκαλέσει επανειλημμένα εκτεταμένες καταστροφές στην ανατολική Αφρική.

Μπαράζ τραγωδιών

Από τον Οκτώβριο του 1997 ως τον Ιανουάριο του 1998, γιγαντιαίες πλημμύρες εξαιτίας καταρρακτωδών βροχών είχαν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 6.000 ανθρώπους σε πέντε χώρες της περιοχής.

Από τον Οκτώβριο ως τον Νοέμβριο του 2006, πλημμύρες που προκάλεσαν ασυνήθιστες για την εποχή βροχοπτώσεις στη Σομαλία είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 140 και πλέον ανθρώπων στη Σομαλία, εξαιτίας της ανόδου των υδάτων, επιδημίας ελονοσίας και των κροκοδείλων.

Residents of Kenya’s Garissa have been displaced and more than 300,000 people have been forced to flee their homes in Somalia amid heavy flooding that has inundated towns across East Africa pic.twitter.com/iW4R9KqUr2 — Reuters (@Reuters) November 9, 2023

Στα τέλη του 2019, τουλάχιστον 265 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες χιλιάδες άλλοι εκτοπίστηκαν μέσα σε δυο μήνες ασταμάτητων βροχοπτώσεων σε χώρες της περιοχής.

