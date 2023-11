Γάζα: Βομβάρδισαν νοσοκομείο Παίδων στη Γάζα – SOS από τους γιατρούς «σώστε ασθενείς»

Ο διευθυντής του παιδιατρικού νοσοκομείου Αλ-Νασρ μίλησε για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείο από τις ισραηλινές δυνάμεις, που το έβγαλε εκτός λειτουργίας.

Ο Μουσταφά Καχλούτ ανέφερε στο Al Jazeera: «Το νοσοκομείο είναι ένα από τα πιο σημαντικά νοσοκομεία της χώρας. Αυτό είναι ένα μήνυμα SOS από το εσωτερικό του νοσοκομείου παίδων al-Nasr. Οι εγκαταστάσεις μας δέχθηκαν επίθεση δύο φορές σήμερα. Η πρώτη στόχευσε την πύλη, ενώ η δεύτερη ήταν ένα άμεσο χτύπημα στους θαλάμους του νοσοκομείου».

Ο διευθυντής συνέχισε λέγοντας πως «Οι μονάδες εντατικής θεραπείας και οι θερμοκοιτίδες νεογέννητων είναι πλέον χωρίς παροχή οξυγόνου. Όλο το νοσοκομείο είναι χωρίς ρεύμα, εκτός από τη ΜΕΘ, όπου βρίσκομαι τώρα. Επί του παρόντος, παρακολουθώ οκτώ ασθενείς. Αν το ρεύμα κοπεί ανά πάσα στιγμή, θα πεθάνουν σίγουρα».

«Πριν από λίγες ημέρες, λόγω των ανελέητων βομβαρδισμών, το ρεύμα έπεσε για λίγα λεπτά και χάσαμε έναν ασθενή σε αυτή τη ΜΕΘ. Η κατάσταση είναι πέρα για πέρα άσχημη. Είμαστε εγκλωβισμένοι εδώ. Κανένα ασθενοφόρο ή οποιοδήποτε άλλο όχημα δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις».



«Κάθε ασθενοφόρο που κατευθύνεται προς το νοσοκομείο γίνεται στόχος των ισραηλινών πολεμικών αεροσκαφών. Επί του παρόντος, υπάρχει ένα θύμα με σοβαρή αιμορραγία στη μονάδα επειγόντων περιστατικών. Δεν μπορούμε καν να τον στείλουμε σε άλλο νοσοκομείο.

Το παιδικό νοσοκομείο Αλ-Νασρ θεωρείται το κύριο κεντρικό νοσοκομείο που παρέχει περίθαλψη σε μικρά μωρά και νεογέννητα που έχουν τεράστια ανάγκη ιατρικής φροντίδας.

🚨 The Director of Al-Rantisi and Al-Nasr Children’s Hospitals, Mustafa Al-Kahlot, announces the martyrdom of a child after oxygen was cut off following IOF strikes, and demands the protection of the hospital, staff, and patients.

After Al-Nasr Children’s Hospital was bombed… pic.twitter.com/I9SRrXFVhS

