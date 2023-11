Γάζα: Γιατρός σε νοσοκομείο σπεύδει να βοηθήσει θύματα βομβαρδισμού, βρίσκει την κόρη της

Η δρ Γκάντα Αμπού Έϊντα, γιατρός στο Ινδονησιακό νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας, εργαζόταν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, την στιγμή που άρχισαν να έρχονται θύματα από την αεροπορική επιδρομή στην Τζαμπάλια.

Η δρ Έιντα έσωζε ανθρώπους που είχαν τραυματιστεί από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον καταυλισμό Τζαμπάλια, χωρίς να γνωρίζει ότι η κόρη της ήταν επίσης στόχος λίγο νωρίτερα.

Καθώς όλη μέρα περιποιούνταν ασθενείς σε δύσκολη κατάσταση, ήταν μεγάλος ο ψυχικός πόνος και η ανησυχία να βλέπει την κόρη της να περνά τρέχοντας προς ελεύθερο δωμάτιο στα επείγοντα.

Η γιατρός καθώς περπατούσε αμέριμνη, είδε ένα φορείο με ασθενείς να περνά τρέχοντας από μπροστά της. Είδε πως πρόκειται για την ανήλικη κόρη της και έφυγε τρέχοντας να προλάβει τους τραυματιοφορείς.

Dr. Ghada Abu Eida, a doctor at the Indonesian Hospital in Gaza, was working in the ER department when rescue crews carried in her daughter on a stretcher. Dr. Ghada was saving people injured in the Israeli air strikes on Jabalia Camp, unaware that her daughter was also targeted. pic.twitter.com/od4j3n9ith

