Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Στο πλευρό των Παλαιστινίων η Γκρέτα

Με ανάρτηση της στην πλατφόρμα X, η Γκρέτα Τούνμπεργκ δήλωσε ότι στέκεται στο πλευρό της Παλαιστίνης και της Γάζας. Η 20χρονη ακτιβίστρια δημοσίευσε επίσης μερικούς λογαριασμούς, όπου οι χρήστες μπορούν να βρούν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί στη Λωρίδα της Γάζας και πως μπορούν να βοηθήσουν.

«Σήμερα απεργούμε σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη και τη Γάζα», έγραψε η Thunberg σε αναρτήσεις στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με μια φωτογραφία της που την απεικονίζει να κρατάει μια πινακίδα που έγραφε «STAND WITH GAZA.»

Week 270. Today we strike in solidarity with Palestine and Gaza. The world needs to speak up and call for an immediate ceasefire, justice and freedom for Palestinians and all civilians affected.#FreePalestine #IStandWithPalestine #StandWithGaza #FridaysForFuture

Thread🧵 pic.twitter.com/uXOP2O1Vur — Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 20, 2023

Πώς αντέδρασαν οι χρήστες του X

Αμέσως μετά την ανάρτηση της, οι χρήστες της πλατφόρμας X, πρώην Twitter, απάντησαν εξοργισμένοι, μοιραζόμενοι εικόνες που έγραφαν: «Η Greta Thunberg υποστηρίζει το ISIS»

Hello Everyone from around the world! Please read this next sentence: Greta Thunberg forgot to mention that Hamas slaughtered, raped and beheaded 1500 Israelis. It’s an ISIS-like terror organization that its charter clearly mentions the killing of all those who are non-muslim and… pic.twitter.com/cCqPvNnpbc — Ella Travels אלה קינן (@EllaTravelsLove) October 20, 2023

Greta you are an anti-Semite who supports the murder of innocent Jewish babies, the rape of Jewish girls, the kidnapping of disabled Jews and the firing of missiles at the Jewish civilian population. shame on you. pic.twitter.com/ANt2xtAdhl — el pelícano (@ha_olga_) October 20, 2023

This proves was never about climate change. — 1776 (@TheWakeninq) October 20, 2023

Η ανάρτηση στο Instagram

Η Τούνμπεργκ μοιράστηκε επίσης μια ανάρτηση στο Instagram story της την Πέμπτη από την Palestine Speaks, μια γερμανική φιλοπαλαιστινιακή ομάδα, που καλούσε σε παγκόσμια γενική απεργία την Παρασκευή.

«Αυτή η απεργία είναι ένα ηχηρό μήνυμα της αγανάκτησής μας ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα και την κατασταλτική κρατική τρομοκρατία πολλών δυτικών κρατών εναντίον όλων όσοι δείχνουν και ενεργούν σε αλληλεγγύη με τους Παλαιστίνιους», έγραφε η ανάρτηση.

Την ημέρα των επιθέσεων της Χαμάς στο Ισραήλ, η ομάδα έκανε ανάρτηση για να προαναγγείλει «μια επαναστατική ημέρα για την οποία πρέπει να είμαστε υπερήφανοι».

Αυξάνονται οι απώλειες – Εξακολουθούν να αναμένουν την παράδοση βοήθειας από την Αίγυπτο

Από την Πέμπτη, το υπουργείο Υγείας της Γάζας αναφέρει ότι 3.785 άνθρωποι -μεταξύ των οποίων 1.524 παιδιά- έχουν σκοτωθεί ως αποτέλεσμα των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών.

Η επίθεση συνεχίστηκε το πρωί της Παρασκευής, με αναφορές για περιοχές στη νότια Γάζα που δέχθηκαν σφοδρούς βομβαρδισμούς, παρά την εντολή του Ισραήλ να μετακινηθούν εκεί οι άμαχοι για την ασφάλειά τους.

Οι ντόπιοι εξακολουθούν να περιμένουν να τους παραδοθεί από την Αίγυπτο η βοήθεια που χρειάζονται απεγνωσμένα, καθώς τα βασικά αποθέματα καυσίμων και φαρμάκων εξαντλούνται εν μέσω της πολιορκίας του θύλακα από το Ισραήλ.