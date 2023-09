Ινδία: Νεογέννητο βρέθηκε πεταμένο σε αποχέτευση – Αρουραίοι είχαν φάει τα χείλη και τα δάχτυλά του

Αντιμέτωποι με ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκαν περαστικοί στην πόλη Νόιντα της Ινδίας, όταν άκουσαν κλάματα σε αποχέτευση.

Έκπληκτοι αντίκρισαν ένα νεογέννητο, μόλις 5 ή 6 ημερών πεταμένο μέσα σε αγωγό.

Αστυνομικοί μετέφεραν το νεογέννητο εσπευσμένα στο νοσοκομείο και, σύμφωνα με το republicworld.com, είναι σε σταθερή κατάσταση.

Μέχρι αυτή την ώρα, ούτε οι γονείς ούτε κάποιος άλλος συγγενής του μωρού έχει εντοπιστεί και πώς το βρέφος βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε αυτή την κατάσταση.

«Ένα νεογέννητο 5-6 ημερών βρέθηκε μέσα σε αποχέτευση. Αρουραίοι τον έχουν γρατζουνίσει και δάγκωσαν τα χείλη του και ένα δάχτυλο στο ποδαράκι του. Περαστικοί άκουσαν το κλάμα του και η αστυνομία το μετέφερε αμέσως στο νοσοκομείο. Το βρέφος είναι πλέον εκτός κινδύνου. Πώς κάνει κανείς κάτι τόσο σοκαριστικό και απάνθρωπο…» αναφέρεται σε ανάρτηση στο Χ, με το μωράκι να βρίσκεται στα χέρια των γιατρών που το περιποιούνται.

#Noida : A 5-6 days old newborn baby was lying in the drain. The rats were scratching, had gnawed away at his lips and a toe. Passersby stopped after hearing the crying, Noida Phase 3 Police immediately got him admitted to the hospital. The #child is now out of danger. Why people… pic.twitter.com/HHfM4GV33k

— mishikasingh (@mishika_singh) September 16, 2023