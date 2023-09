Πόλεμος στην Ουκρανία: Γκρίνια Κουλέμπα στη Γερμανία για την παράδοση των πυραύλων πλεύσης Taurus

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε σήμερα ότι δεν καταλαβαίνει για ποιον λόγο η Γερμανία δεν έχει δώσει ακόμη το πράσινο φως για την παράδοση πυραύλων πλεύσης Taurus στο Κίεβο, την ώρα που η ουκρανική αντεπίθεση έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες.

«Δεν είναι παρά θέμα χρόνου. Και δεν καταλαβαίνω γιατί χάνουμε χρόνο», είπε ο Κουλέμπα στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τη Γερμανίδα ομόλογό του, την Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο.

«Εμείς λέμε στη γερμανική κυβέρνηση: σεβόμαστε τις συζητήσεις σας, τις διαδικασίες σας αλλά εξ όσων γνωρίζουμε για τους πυραύλους Taurus, δεν υπάρχει ούτε ένα επιχείρημα κατά» της παράδοσής τους στην Ουκρανία, πρόσθεσε ο Κουλέμπα. «Όσο γρηγορότερα γίνει, τόσο περισσότερο θα εκτιμηθεί. Είναι πολύ απλό» συνέχισε ο Ουκρανός υπουργός, την ώρα που το Κίεβο ζητά ακατάπαυστα από τη Δύση περισσότερα όπλα και εξοπλισμό για να εκδιώξει τους Ρώσους από τα ουκρανικά εδάφη.

Κατά την άφιξή της στο Κίεβο, νωρίτερα, η Μπέρμποκ υποσχέθηκε ότι η Γερμανία θα στηρίζει αδιαλείπτως την Ουκρανία, στον οικονομικό, στρατιωτικό και ανθρωπιστικό τομέα και επαίνεσε την πρόοδο που έχει επιτύχει η χώρα αυτή στην πορεία της για ένταξη στην ΕΕ.

⚡️The issue of providing Ukraine with #TAURUS missiles is moving forward, Ukrainian Foreign Minister Dmytro #Kuleba said following talks with his German counterpart Annalena #Baerbock in #Kyiv.

«We discussed in detail the provision of long-range German TAURUS missiles to… pic.twitter.com/vTkPlBvnyJ

— KyivPost (@KyivPost) September 11, 2023