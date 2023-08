Οι ιρανικές αρχές έλαβαν μέτρα κατά του επικεφαλής ενός κτηματομεσιτικού γραφείου μετά την εμφάνιση ενός viral βίντεο, που δείχνει την πώληση ενός διαμερίσματος σε έναν σκύλο.

Το βίντεο, που κέρδισε ευρεία προσοχή, δείχνει ένα ζευγάρι Ιρανών να μεταφέρει τον τίτλο του διαμερίσματος στον κατοικίδιο σκύλο τους, τον Τσέστερ, όπως αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Στο βίντεο που έχει πυροδοτήσει διαμάχες, φαίνεται το ζευγάρι να υπογράφει ένα συμβόλαιο που μεταβιβάζει επίσημα την ιδιοκτησία του ακινήτου του στο μικρό, λευκό σκυλί τους, τον Τσέστερ.

Το συμβόλαιο επισφραγίστηκε με το αποτύπωμα του Τσέστερ, ο οποίος με τη βοήθεια μιας γυναίκας βούτηξε την πατούσα του σε μελάνι.

Iranian police have arrested the head of a real estate agency after a viral video showed his firm selling an apartment to a dog, officials said on Sunday. https://t.co/mBNpRvHmv5

— RTL Today (@rtl_today) August 20, 2023