Τρεις άνθρωποι και ένας σκύλος βρέθηκαν νεκροί σε μια δεξαμενή σε χωράφι καλαμποκιού στο Τέξας την Τετάρτη (9/8), σύμφωνα με την Αστυνομία.

Ο 37χρονος Delvys Garcia, η 26χρονη Denise Martinez και ο 45χρονος Noel Vigil-Benitez είχαν βγει για κυνήγι με ένα ακόμη άτομο όταν ένα από τα σκυλιά τους έπεσε στη δεξαμενή.

Οι άντρες της Αστυνομίας εικάζουν πως ένα άτομο μπήκε με σκοπό να σώσει το τετράποδο, και έπειτα εισήλθαν και οι άλλοι δύο με σκοπό να σώσουν τον πρώτο.

Το τέταρτο άτομο, αγνώστων στοιχείων πήγε στο φορτηγό του για να καλέσει την Άμεση Δράση.

3 Florida hog hunters found dead after trying to save dog from underground cistern in Bastrop County, Texas. The dog died too pic.twitter.com/tKZjoL3tWz

— BNO News (@BNONews) August 10, 2023