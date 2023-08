Σε ανάρτηση της, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν καταδικάζει την επίθεση των Τουρκοκυπρίων κατά των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ. Η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «οι απειλές και οι επιθέσεις κατά των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ είναι απαράδεκτες».

Ακόμη, πρόσθεσε ότι «η ΕΕ καλεί επίσης την τουρκοκυπριακή πλευρά να σεβαστεί την εντολή της αποστολής του ΟΗΕ στη νεκρή ζώνη και να απέχει από ενέργειες που κλιμακώνουν τις εντάσεις».

I strongly condemn the attacks on @UN_CYPRUS peacekeepers by Turkish Cypriot personnel.

Threats and assaults on UN peacekeepers are unacceptable.

The EU also calls on the Turkish Cypriot side to respect the UN mission’s mandate in the buffer zone and refrain from actions that… https://t.co/GWxDc2MRQ8

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 18, 2023