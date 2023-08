Δραματικές ώρες βιώνουν τις τελευταίες μέρες οι άνθρωποι στη Χαβάη, όπου από τις φονικές πυρκαγιές, έχασαν τη ζωή τους, τουλάχιστον 55 άνθρωποι, 1.000 αγνοούνται και χιλιάδες άλλοι έμειναν άστεγοι, ενώ η πόλη Λαχάινα στο νησί Μάουι, έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς.

Η πυρκαγιά κοντά στην πόλη αυτή, που αρχικά είχε περιοριστεί φούντωσε ξανά, με κατοίκους να καταγγέλλουν ότι δεν έλαβαν εντολές εκκένωσης, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το αν οι αρχές είχαν ενεργήσει με αρκετή ταχύτητα, όπως τονίζεται σε ρεπορτάζ των New York Times .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Δεκάδες νεκροί, χιλιάδες άστεγοι και καμένη γη μετά από τις πυρκαγιές στη Χαβάη

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε θάμνους για πρώτη φορά νωρίς την Τρίτη και αρχικά οι αξιωματούχοι της κομητείας Μάουι διέταξαν εκκενώσεις στην ανατολική άκρη της πόλης κοντά σε ένα σχολείο.

Μέσα σε λίγες ώρες όμως, οι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν μέσω Facebook στον ιστότοπο της κομητείας ότι η πυρκαγιά είχε «περιοριστεί στο 100%». Και για τις επόμενες ώρες, ενώ η Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της κομητείας προειδοποίησε τον κόσμο να μείνει μακριά από αρκετούς αποκλεισμένους δρόμους, φαίνεται ότι δεν υπήρξαν περαιτέρω εντολές εκκένωσης.

«Σχεδόν αδύνατο»

Μόνο όταν η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα στη Λαχάινα, αναζωπυρωμένη από ισχυρούς ανέμους, οι αξιωματούχοι διέταξαν περισσότερες εκκενώσεις, σύμφωνα με δηλώσεις που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της κομητείας και σε λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά μέχρι τότε, το απόγευμα, κάποιοι άνθρωποι είχαν ήδη αποφύγει τις φλόγες και τον πυκνό καπνό καθώς έκαναν προσπάθειες της τελευταίας στιγμής για να φτάσουν σε ασφαλές σημείο, ενώ πολλοί κάτοικοι δήλωσαν ότι δεν έλαβαν ποτέ καμία ειδοποίηση.

Πολλοί περιέγραψαν οδυνηρές διαφυγές ενώ βίντεο δείχνουν ανθρώπους να πηδούν στη θάλασσα για να σωθούν.

People in Hawaii, Maui are jumping in the Ocean trying to save themselves from the fires 🙏#Hawaii #hawaiifires pic.twitter.com/vzI7VyFN8J — T R U T H P O L E (@MrEccentricc) August 11, 2023

Σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Πέμπτης, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής, Μπράντφορντ Βεντούρα, δήλωσε ότι η πυρκαγιά κινήθηκε τόσο γρήγορα που ήταν «σχεδόν αδύνατο» για τους αξιωματούχους διαχείρισης έκτακτης ανάγκης να στείλουν εγκαίρως εντολές εκκένωσης.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Οι μαρτυρίες είναι συγκλονιστικές.

Ερωτηθείς αν είχε προειδοποιηθεί για τη φωτιά, ένας κάτοικος της Λαχάινα, ο Μαρκ Στεφλ, ήταν ευθύς. «Όχι, διάολε», είπε ο κ. Στεφλ, ο οποίος ανέφερε ότι έφυγε με τη σύζυγό του όταν είδαν φλόγες περίπου 500 μέτρα από το σπίτι τους. Είπε ότι η φωτιά τούς πλησίασε γρήγορα, καθώς οδηγούσαν μέσα από πυκνό μαύρο καπνό -και τελικά έφτασαν στην ασφάλεια. «Κανείς δεν το περίμενε αυτό», είπε.

Η Κλερ Κεντ, η οποία εργάζεται στη Λαχάινα και βγάζει τουρίστες με σκάφος στα ανοιχτά της ακτής, δήλωσε ότι άρχισε να πανικοβάλλεται γύρω στις 3:30 μ.μ. όταν είδε ένα σύννεφο μαύρου καπνού να υψώνεται και άκουσε μια έκρηξη. Ένας γείτονας της είπε ότι τρία κοντινά βενζινάδικα είχαν πάρει φωτιά και την προέτρεψε να ετοιμάσει μια βαλίτσα για να φύγει. Καθώς η ίδια και αρκετοί φίλοι της προσπαθούσαν να φύγουν από την πόλη, είπε, είδε ανθρώπους να προσπαθούν να διαφύγουν με τα πόδια, μερικοί κρατώντας παιδιά.

Ακόμη και τότε, είπε η κ. Κεντ, δεν είχε ακόμη ειδοποιηθεί για την ανάγκη εκκένωσης – εκτός από έναν άνδρα χωρίς μπλούζα σε ποδήλατο κατά μήκος του δρόμου που φώναζε: «Πρέπει να βγείτε έξω!».

Αυτό ήταν ό,τι πιο κοντινό σε προειδοποίηση», είπε η κ. Κεντ, 26 ετών, η οποία τελικά έφτασε στην ασφάλεια του σπιτιού ενός φίλου της, περίπου 25 μίλια μακριά. «Δεν υπήρχαν αστυνομικοί με μεγάφωνα που να λένε στον κόσμο ότι πρέπει να εκκενώσετε».

Warning graphic video !! survivor escaping the Lahaina Maui Hawaii fire pray for the families of the survivors #lahainafire #Hawaiifire #Pray4hawaii pic.twitter.com/hbiLJfquOb — Charbel H.Najem (@ChNajem) August 10, 2023

«Εβρεχε φωτιά»

Ωστόσο, ορισμένοι κάτοικοι δήλωσαν ότι είχαν λάβει ειδοποίηση εκκένωσης έκτακτης ανάγκης, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το γιατί οι ειδοποιήσεις δεν έφτασαν σε περισσότερους ανθρώπους που κινδύνευαν, αναφέρουν οι ΝΥΤ.

Η ειδοποίηση, η οποία εμφανίστηκε με κόκκινο κείμενο σε λευκό φόντο, ήχησε δυνατά τρεις φορές, σε αντίθεση με οποιονδήποτε άλλο θόρυβο είχε ακούσει ο κ. Κάντγουορθ από το τηλέφωνό του στο παρελθόν. «Κάτι σαν πυροσβεστικό όχημα», είπε. Αφού άνοιξε το τηλέφωνό του για να διαβάσει το μήνυμα, αυτό εξαφανίστηκε, είπε, αλλά ήταν αρκετό για να τους κάνει να εγκαταλείψουν την πόλη.

Ο δήμαρχος του Μάουι, Ρίτσαρντ T. Μπίσεν Jr., δήλωσε ότι είχαν εκδοθεί εντολές εκκένωσης για τις «πληγείσες περιοχές», συμπεριλαμβανομένης της Λαχάινα, αλλά δεν μοιράστηκε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το γιατί άλλοι άνθρωποι δεν τις έλαβαν. Και παραδέχθηκε ότι σε ορισμένους ανθρώπους -ιδιαίτερα σε ανθρώπους σε ξενοδοχεία, όπως είπε- ειπώθηκε να καταφύγουν στον τόπο τους για να αποφύγουν την απόφραξη των δρόμων. Μια ειδοποίηση στην ιστοσελίδα της κομητείας στις 4:45 μ.μ. ανέφερε ότι «οι άνθρωποι στη δυτική πλευρά» του Μάουι -όπου βρίσκεται η Λαχάινα- «συνιστάται να καταφύγουν στη θέση τους, εκτός αν διαταχθούν εκκενώσεις».

Ένας άλλος κάτοικος, ο Ερνέστο Περέζ, 42 ετών, δήλωσε ότι με μια σοβαρή πυρκαγιά σε θάμνους που είχε αναφερθεί, είχε κρατήσει τα αυτιά του ανοιχτά την Τρίτη σε περίπτωση που οι σειρήνες έκτακτης ανάγκης του νησιού χτυπούσαν. Δεν το έκαναν ποτέ, αλλά πριν το καταλάβει, μια ισχυρή ριπή ανέμου σκέπασε την πολυκατοικία του με πυκνό καπνό γύρω στις 5 μ.μ

Ο κ. Περέζ πήρε τη μητέρα του και τις τέσσερις κόρες του και μπήκαν στο φορτηγάκι του. Πίσω τους, είπε, το κτίριο είχε πάρει φωτιά. Ο κ. Περέζ απομακρύνθηκε όσο πιο γρήγορα μπορούσε, κάνοντας ελιγμούς γύρω από τους αποκλεισμένους δρόμους.

«Βασικά έβρεχε φωτιά», είπε ο κ. Περέζ. «Παντού».

Η Ρόμπι Γουέαρς, η οποία ζει στη Λαχάινα εδώ και δεκαετίες, δήλωσε ότι η μόνη προειδοποίηση που έλαβε ήταν από κάποιον -δεν ήταν σαφές ποιος ήταν- που φώναζε από ένα κινούμενο όχημα

που περνούσε από το σπίτι της. Έφυγε καθώς είδε τον ουρανό να σκοτεινιάζει και να γεμίζει με καπνό.

«Δεν βγήκαν από το αυτοκίνητο», είπε για όποιον έδινε τις προειδοποιήσεις. «Αν δεν ήμουν στο σπίτι, δεν θα το είχα ακούσει».