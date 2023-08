Πανικός επικράτησε σε πάρκο του Μανχάταν την Παρασκευή 4 Αυγούστου, για ένα giveaway του γνωστού influencer, Kai Cenat.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο νεαρός streamer, που μετρά πάνω από 20 εκατομμύρια followers στα social media, ανακοίνωσε στο κοινό του ότι θα δώσει δωρεάν πέντε παιχνιδοκονσόλες, υπολογιστές, μικρόφωνα και άλλα αξεσουάρ gaming στο Union Square Park.

Μέσα σε λίγα λεπτά, πάνω από 1000 νεαροί συγκεντρώθηκαν στο σημείο, στην καρδιά του Μανχάταν και η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα, καθώς οι νεαροί άρχισαν να τσακώνονται, να χτυπιούνται και να εκτοξεύουν αντικείμενα ο ένας τον άλλον.

Μάλιστα, κάποιοι είχαν μαζί τους και πυροτεχνήματα, τα οποία εκτόξευσαν κατά των αστυνομικών, που έσπευσαν στο πάρκο για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Άλλοι έστησαν οδοφράγματα με κάδους και άλλοι ανέβαιναν πάνω σε οχήματα.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης κήρυξε κινητοποίηση «επιπέδου τέσσερα», που σημαίνει ότι περίπου 1.000 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν στο σημείο.

Ακολούθησαν μάχες σώμα με σώμα και από 60 άτομα συνελήφθησαν ενώ τουλάχιστον τρεις αστυνομικοί και τέσσερις πολίτες τραυματίστηκαν.

NYPD was seen smashing a Kai Cenat fan’s face into the rear windshield of a taxi, causing him to bleed.

The NYPD arrested 65 people, including 30 juveniles, following a chaotic PlayStation giveaway event by Kai Cenat in NYC’s Union Square Park.

pic.twitter.com/xBgpCqC5d4

— BoreCure (@CureBore) August 5, 2023