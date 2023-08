Τραγικό θάνατο βρήκε η πρόεδρος του εκδοτικού οίκου Bloomsbury, στις ΗΠΑ μετά από σύγκρουση σκαφών στην ακτή Αμάλφι στην Ιταλία. Η 45χρονη, Adrienne Vaughan βρίσκονταν στην Ιταλία για διακοπές με την οικογένειά της και πέθανε αφότου συγκρούστηκε το ταχύπλοο σκάφος στο οποίο επέβαινε με ένα ιστιοφόρο μήκους 45 μέτρων.

Στο σκάφος επέβαινε ακόμα και ο σύζυγός της Μάικ Γουάιτ καθώς και δύο ανήλικα παιδιά τους. Η οικογένεια είχε νοικιάσει το ταχύπλοο για να κάνει βόλτα στην περιοχή όταν συγκρούστηκε με το ιστιοφόρο, στο οποίο επέβαιναν σχεδόν 80 άτομα, μεταξύ των οποίων Γερμανοί και Αμερικανοί τουρίστες, που γιόρταζαν έναν γάμο.

Σε βίντεο ντοκουμέντο από το ιστιοφόρο αποτυπώνεται η στιγμή της σύγκρουσης καθώς ξαφνικά ενώ οι επιβαίνοντες χορεύουν και διασκεδάζουν στο κατάστρωμα επικρατεί πανικός με αρκετούς να τρέχουν να δουν τι έχει συμβεί.

Μετά τη σύγκρουση η Vaughan έπεσε στη θάλασσα και τη χτύπησε η προπέλα του σκάφους με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Όταν έφτασαν οι διασώστες διαπιστώθηκε πως η γυναίκα είχε χάσει ήδη τη ζωή της προτού μπορέσει να μεταφερθεί με ελικόπτερο στο νοσοκομείο.

Από την τρομακτική σύγκρουση τραυματίστηκε και ο σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος έπεσε επίσης στο νερό. Σύμφωνα με τη Daily Mail τραυματίστηκε σοβαρά στα άκρα και έπαθε εξάρθρωση ώμου. Μάλιστα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υπεβλήθη σε επέμβαση.

Τα δύο παιδιά του ζευγαριού, η 14χρονη Λένα και ο 11χρονος Μέισον, που επίσης επέβαιναν στο ταχύπλοο δεν τραυματίστηκαν, ωστόσο πανικοβλήθηκαν και είναι σε κατάσταση σοκ βλέποντας τη μητέρα τους να πέφτει στο νερό.

🔵#Amalfi Turista americana morta in un incidente in mare: positivo ai test tossicologici il conducente del motoscafo. Adrienne Vaughan ieri pomeriggio era con la famiglia su una barca che, per cause ancora da accertare, ha urtato un veliero. Fatale l’impatto per la donna pic.twitter.com/Ka8TtZKfpz

— Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 4, 2023