Ελλάδα

Γεράσιμος Σιάσος: Εξελέγη ομόφωνα πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο 44χρονος καρδιολόγος Γεράσιμος Σιάσος είναι ο νεότερος εκλεγμένος Πρύτανης έως σήμερα. Το who is who του νέου πρύτανη του ΕΚΠΑ και των νεών αντιπρυτάνεων