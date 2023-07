Δεκαέξι άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας διαρροής αερίου κοντά στην Μπόξμπουργκ, περίπου σαράντα χιλιόμετρα ανατολικά του Γιοχάνεσμπουργκ, στη Νότια Αφρική, ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη το βράδυ η υπηρεσία πρώτων βοηθειών και η πυροσβεστική (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Siphiwe Sibeko).

Για 24 νεκρούς έκανε λόγο, με δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών Ουίλιαμ Εντλάντι, διευκρινίζοντας πως οι έρευνες στην παραγκούπολη συνεχίζονται, ενώ ορισμένοι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της περιοχής.

Ωστόσ, ο πρωθυπουργός της επαρχίας Gauteng της Νότιας Αφρικής, Panyaza Lesufi, δήλωσε αργότερα στα μέσα ενημέρωσης ότι ο αριθμός των νεκρών είχε επαληθευτεί στους 16.

At least 24 people have died after a gas leak in Boksburg at Angelo informal settlement

Ekurhuleni emergency services say nitrate oxide used to extrapolate Gold out of the soil used by illegal mining activities caused the Gas Explosion pic.twitter.com/i4aWsm40ix

— News Live SA (@newslivesa) July 5, 2023