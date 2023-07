Την αντίδραση του Βλαντίμιρ Πούτιν στην ανταρσία του Γεβγκένι Πριγκόζιν και των μαχητών της μισθοφορικής παραστρατιωτικής οργάνωσης Wagner σχολίασε σε συνέντευξή του στο CNN, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε «αδύναμη» την αντίδραση του Ρώσου προέδρου, σημειώνοντας πως χάνει τον έλεγχο του ρωσικού λαού.

«Βλέπουμε ότι η αντίδραση του Πούτιν είναι αδύναμη. Κατ’ αρχάς βλέπουμε ότι δεν ελέγχει τα πάντα. Η Wagner κινήθηκε βαθιά μέσα στη Ρωσία, καταλαμβάνοντας συγκεκριμένες περιοχές και έδειξε πόσο εύκολο είναι να το κάνεις. Ο Πούτιν δεν ελέγχει την κατάσταση σε όλες τις περιοχές. Δεν ελέγχει την κατάσταση ασφαλείας», είπε αρχικά ο Ζελένσκι μιλώντας την Κυριακή στη δημοσιογράφο, Έριν Μπαρνέτ του CNN από την Οδησσό.

«Όλοι καταλαβαίνουμε ότι όλος του ο στρατός είναι στην Ουκρανία, σχεδόν όλος ο στρατός είναι εδώ, γι’ αυτό ήταν πολύ εύκολο για τους μαχητές της Wagner να προελάσουν προς τη Ρωσία. Θα μπορούσε να τους σταματήσει αλλά καταλαβαίνουμε ότι ο Πούτιν δεν ελέγχει την περιφερειακή πολιτική και δεν ελέγχει όλους τους ανθρώπους στις περιφέρειες, οπότε όλη αυτή η απόλυτη δύναμη που είχε συνηθίσει να έχει καταρρέει», σχολίασε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος απάντησε στο ερώτημα αν πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο του στρατού του. «Πιστεύω ότι δεν ελέγχει πλήρως όλες τις διαδικασίες. Δίνει εντολές στους διοικητές, οι οποίοι φοβούνται ότι θα χάσουν τις δουλειές τους και είναι κατανοητό αυτό. Αλλά δεν κατανοεί και δεν ελέγχει το μέσο στράτευμα τους χαμηλόβαθμους αξιωματικούς και τους στρατιώτες», είπε ακόμα.

*CNN EXCLUSIVE* Ukrainian President Volodymyr Zelensky says last weekend’s mercenary rebellion inside Russia shows Vladimir Putin is weak and his grip on power is crumbling.

He spoke with CNN’s @ErinBurnett: pic.twitter.com/fv0X3NGv52

— CNN This Morning (@CNNThisMorning) July 3, 2023