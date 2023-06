Πού βρίσκονται οι κορυφαίοι στρατηγοί της Ρωσίας, Σεργκέι Σουροβίκιν και Βαλέρι Γκερασίμοφ μετά την ανταρσία της Wagner το περασμένο Σάββατο;

Αυτό είναι το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο με διεθνή ΜΜΕ να εκτιμούν ότι έχουν ξεκινήσει οι εκκαθαρίσεις στον ρωσικό στρατό έτσι ώστε ο Βλαντίμιρ Πούτιν να αποκαταστήσει τον έλεγχο του.

Τις τελευταίες ώρες πληθαίνουν τα δημοσιεύματα από γνωστά ΜΜΕ, όπως τους Financial Times, ότι ο στρατηγός «Αρμαγεδδών», όπως είναι το παρατσούκλι του διαβόητου Σουροβίκιν, έχει συλληφθεί μετά την ανταρσία των μισθοφόρων του Γεβγκένι Πριγκόζιν, με το οποίο ήταν γνωστό ότι είχε πολύ καλή σχέση.

Άλλωστε, προηγήθηκαν τα δημοσιεύματα των New York Times και των Moscow Times. Το πρώτο ανέφερε ότι ο Σουροβίκιν γνώριζε εκ των προτέρων για την ανταρσία της Wagner, ενώ οι Moscow Times ήταν οι πρώτοι που ανέφεραν ότι υπήρξε σύλληψη του στρατηγού.

Τα ερωτήματα για την τύχη του Σουροβίκιν πληθαίνουν και λόγω της μη απάντησης του Κρεμλίνου σε σχετικές ερωτήσεις.

Την Τετάρτη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απέρριψε το δημοσίευμα των New York Times, που επικαλέστηκαν Αμερικανούς αξιωματούχους, σχετικά με το ότι ο στρατηγός γνώριζε εκ των προτέρων για το σχέδιο πραξικοπήματος.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι περίμενε «πολλές εικασίες γύρω από αυτά τα γεγονότα», προσθέτοντας: «Νομίζω ότι αυτό είναι ένα τέτοιο παράδειγμα».

Ερωτηθείς αν ο Σουροβίκιν εξακολουθεί να χαίρει της εμπιστοσύνης του Ρώσου προέδρου, ο Πεσκόφ απάντησε ότι ο Πούτιν ως αρχηγός των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων συνεργάζεται με τον υπουργό Άμυνας και με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου και επομένως είπε ότι η ερώτηση αυτή αφορά το υπουργείο Άμυνας, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει καμία δήλωση.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς επίσης από δημοσιογράφους αν το Κρεμλίνο μπορεί να αποσαφηνίσει την κατάσταση σε σχέση με τον Σουροβίκιν ο Πεσκόφ απάντησε: «Όχι, δυστυχώς όχι. Σας προτείνω να επικοινωνήσετε με το υπουργείο Άμυνας, είναι δικό του προνόμιο».

Μια νέα πτυχή του ζητήματος της εξαφάνισης του Σουροβίκιν προβάλλει σε ρεπορτάζ του το CNN. Το γνωστό αμερικανικό Μέσο υποστηρίζει ότι είδε έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο Σουροβίκιν ήταν VIP μέλος της Wagner.

Τα έγγραφα που προέρχονται από ρωσικό ερευνητικό κέντρο Dossier Center, δείχνουν ότι ο στρατηγός είχε προσωπικό αριθμό μητρώου στη μισθοφορική οργάνωση.

Ο Σεργκέι Σουροβίκιν περιλαμβάνεται στον κατάλογο μαζί με τουλάχιστον 30 άλλους ανώτερους Ρώσους αξιωματούχους του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών, οι οποίοι, σύμφωνα με το Dossier Center, είναι επίσης VIP μέλη της Wagner.

Δεν είναι σαφές τι συνεπάγεται η ιδιότητα του μέλους VIP της Wagner, συμπεριλαμβανομένου του αν υπάρχει οικονομικό όφελος.

Η Wangner δεν έχει απαντήσει στο αίτημα του CNN να σχολιάσει τα συγκεκριμένα έγγραφα. Όπως σημειώνει το γνωστό Μέσο, αυτά τα έγγραφα εγείρουν νέα ερωτήματα αναφορικά με τη σχέση ανώτερων στελεχών του ρωσικού στρατού με τη μισθοφορική οργάνωση.

Η κόρη του Σουροβίκιν, Βερόνικα υποστηρίζει ότι όλα είναι εντάξει με τον πατέρα της. «Ειλικρινά, όχι, δεν του έχει συμβεί τίποτα, είναι στη δουλειά του», δήλωσε στο ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Baza.

«Πότε εμφανιζόταν στα μέσα ενημέρωσης κάθε μέρα; Ποτέ δεν έκανε δηλώσεις κάθε μέρα», πρόσθεσε. «Όπως καταλαβαίνω, όλα κυλούν κατά κάποιον τρόπο όπως συνήθως συμβαίνουν τα πράγματα. Όλοι βρίσκονται στον χώρο εργασίας τους, όλα είναι καλά», συμπλήρωσε.

Ωστόσο, ο Σουροβίκιν δεν έχει δώσει σημεία ζωής από το περασμένο Σάββατο και την έκκλησή του προς τη Wagner να τερματίσει την ανταρσία της.

Sergei Surovikin, hitherto the most Wagner-friendly general, calls on the group not to obey Prigozhin’s orders.

«The enemy is only waiting for our domestic political situation to get inflamed. Don’t play into the enemy’s hands in this difficult time for the country!» pic.twitter.com/6sYHSl8nRy

— max seddon (@maxseddon) June 23, 2023