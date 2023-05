Ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Φλόριντας Ρον ΝτεΣάντις θα ανακοινώσει επίσημα την επόμενη εβδομάδα την υποψηφιότητά του για την προεδρία των ΗΠΑ στις εκλογές του 2024, ανέφερε χθες Τετάρτη η εφημερίδα Wall Street Journal επικαλούμενη πηγές που δεν κατονόμασε.

Την ίδια πληροφορία έδωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς δική του –επίσης μη κατονομαζόμενη– πηγή.

Οι δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο, φέρουν τον κυβερνήτη της Φλόριντας να βρίσκεται πολύ πίσω από τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ενόψει της εσωκομματικής διαδικασίας για την ανάδειξη του υποψηφίου των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές της επόμενης χρονιάς.

⚡️#BREAKING Florida’s Republican Governor Ron DeSantis will officially enter the 2024 U.S Presidential race next week — WSJ pic.twitter.com/4uoqQsWqZC

— War Monitor (@WarMonitors) May 18, 2023