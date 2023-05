Το Κρεμλίνο θεωρεί «εχθρική ενέργεια» την απόφαση που έλαβε η Πολωνία για την μετονομασία του ρωσικού θύλακα του Καλίνινγκραντ στα επίσημα έγγραφα, καθώς οι διμερείς σχέσεις συνεχίζουν να επιδεινώνονται λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Το Καλίνινγκραντ ήταν γνωστό ως Κένιγκσμπεργκ μέχρι τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ μετά την προσάρτησή του στην Σοβιετική Ενωση μετονομάσθηκε προς τιμήν του σοβιετικού πολιτικού Μιχαήλ Καλίνιν.

Η Βαρσοβία ανακοίνωσε χθες ότι λόγω της σχέσης του Καλίνιν με την σφαγή του Κατίν – όταν χιλιάδες πολωνοί αξιωματικοί και μέλη της πολωνικής διανόησης εκτελέσθηκαν από τους Σοβιετικούς – η πόλη θα πρέπει να μετονομασθεί σε Κρόλεβιτς, όπως ήταν η ονομασία της όταν βρισκόταν υπό την κυριαρχία του Βασιλείου της Πολωνίας τον 15ο και 16ο αιώνα.

«Το σημερινό ρωσικό όνομα αυτής της πόλης είναι μία τεχνητή ονοματοδοσία, άσχετη με την πόλη ή την περιοχή», ανακοίνωσε η επιτροπή γεωγραφικής τυποποίησης της Πολωνίας.

Poland returns to calling Kaliningrad by its Polish name – Królewiec. «We don’t want russification in Poland, so we’ve decided to change the name in our native language, » Waldemar Buda, Minister of Dev and Tech said

📸, source: RFE, PL Ministry of Dev and Tech pic.twitter.com/PRCv45HPKi

— Margo Gontar 🇺🇦 (@MargoGontar) May 10, 2023