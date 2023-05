Ο άνδρας ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, άνοιξε πυρ το Σάββατο σε εμπορικό κέντρο κοντά στο Ντάλας του Τέξας με αποτέλεσμα να σκοτώσει οκτώ ανθρώπους, είχε σχέσεις με τη νεοναζιστική ιδεολογία και ήταν υπέρμαχος της ανωτερότητας της λευκής φυλής, όπως δείχνουν οι αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο άνδρας υμνούσε τον Χίτλερ και έγραφε αναρτήσεις στις οποίες καταφερόταν εναντίον των γυναικών και των φυλετικών μειονοτήτων.

Παράλληλα η αστυνομία της πολιτείας του Τέξας έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των πέντε ενηλίκων που σκοτώθηκαν το Σάββατο και επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των νεκρών είναι και τρία παιδιά: δύο κορίτσια ηλικίας 11 και 8 ετών και ένα 3χρνο αγόρι.

Μεταξύ των νεκρών είναι ο Κίο Σονγκ Τσο, 37 ετών, η σύζυγός του Σίντι Τσο, 35 ετών. Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης ήταν οι γονείς του 3χρονου αγοριού που επίσης σκοτώθηκε, με τον 6χρονο αδελφό του να είναι το μοναδικό μέλος της οικογένειας που σώθηκε.

Τα δύο κορίτσια που σκοτώθηκαν ήταν αδελφές. Οι υπόλοποι νεκροί ήταν ο Κρίστιαν Λεκούρ, 23 ετών, ο Έλιο Κουμάνα- Ρίβας, 32 ετών, και μία γυναίκα, η Αϊσουάρια Θατικόντα, 26 ετών.

Άλλοι 10 άνθρωποι, ηλικίας 5 με 61 ετών, έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων τουλάχιστον τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο δράστης, που χρησιμοποίησε ημιαυτόματο τουφέκι AR-15, έχει ταυτοποιηθεί ως ο 33χρονος Μαουρίσιο Γκρασία. Έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο.

Οι αρχές προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί στο πιθανό κίνητρο του μακελειού που σημειώθηκε το Σάββατο στο εκπτωτικό εμπορικό κέντρο Allen Premium Outlets που βρίσκεται στο Άλεν, προάστιο του Ντάλας.

Η αστυνομία ερευνά τους λογαριασμούς του Γκαρσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει βρει αναρτήσεις του στις οποίες καταφέρεται εναντίον των μειονοτήτων, όπως μετέδωσε το NBC News.

Την ώρα του μακελειού ο Γκαρσία φορούσε και ένα σήμα με τα γράμματα «RWDS» (Right Wing Death Squad- Ακροδεξιό Τάγμα Θανάτου).

This is a picture of body armor worn by a treasonous proud boy (middle logo)…on the left is the RWDS patch (Right Wing Death Squad – same as worn by Allen TX shooter)

These people proudly advertise their full commitment to civil war…and we just keep arming them. pic.twitter.com/QU1bfsHhQk

— Ryan Busse (@ryandbusse) May 8, 2023