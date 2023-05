Ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Αμποτ (δεξιά στη φωτογραφία, επάνω, από gov.texas.gov) διέταξε χθες Δευτέρα την ανάπτυξη εκατοντάδων μελών της Εθνοφρουράς στα σύνορα με το Μεξικό, για την αντιμετώπιση της αναμενόμενης μαζικής αύξησης των μεταναστευτικών ροών, καταγγέλλοντας το «χάος» που προκαλεί, κατ’ αυτόν, ο δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Το αμερικανικό ομοσπονδιακό κράτος θα προχωρήσει στα τέλη της εβδομάδας στην άρση του «Title 42», μέτρου υγειονομικής φύσης που είχε τεθεί σε εφαρμογή όταν εκδηλώθηκε η πανδημία του νέου κοροναϊού και επέτρεπε την άμεση επαναπροώθηση μεταναστών που πέρναγαν τα χερσαία σύνορα των ΗΠΑ — μη εξαιρουμένων των αιτούντων άσυλο.

«Με το τέλος του Title 42 την Πέμπτη, ο πρόεδρος Μπάιντεν στρώνει το κόκκινο χαλί» για μετανάστες «από τον κόσμο όλο», κατήγγειλε ο κ. Αμποτ στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.

Texas Governor Greg Abbott has the Texas National Guard prepared for the end of Title 42. Load a C-130 full of them and drop them off at 1600 Pennsylvania Ave N.W., Washington DC, care of Joe Biden and the democrats pic.twitter.com/n6g3VDvzmS

